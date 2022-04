Carlos Morales, otra vez fuera del ayuntamiento

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

Como si fuera un acto delictivo, en lo obscuro y de forma rápida, Carlos Orsoe Morales Vázquez pidió a su tan manipulado cabildo, la licencia por 90 días para dejar la presidencia municipal de nueva cuenta.

Este acto cobarde se debe a que, en días pasados, Diario de Chiapas pusiera al descubierto, las desfachateces de este político corrupto al encubrir el fraude del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), donde la propia Auditoría Superior del Estado, ha señalado que tiene en la mira a este organismo público por no comprobar la adquisición de materiales, y no presentar documentación justificativa de apoyos económicos, estos pagos que no cumplen con las especificaciones técnicas.

Además del fraude de la compra de las luminarias, en donde se señala que el ayuntamiento tuxtleco realizó una licitación fantasma por más de 20 millones de pesos. Esta licitación fue otorgada a la empresa Energétika sustentable y ecológica de la ciudad de México.

Por esta razón, la Auditoría Superior del Estado advirtió sobre un probable desfalco a la Hacienda pública Federal por las irregularidades en esta licitación.

También, se le hace responsable al presidente electo de la muerte de las dos personas que hace 8 días fueron succionados por el alcantarillado, ya que este no contaba con protección; hasta el momento ninguna autoridad ha ido con los deudos a manifestar su apoyo para indemnizar a las familias de los acaecidos.

A todo ello, hay que agregar que el día de ayer por la mañana el candidato a la presidencia municipal por la coalición “Va X Tuxtla”, Willy Ochoa, impugnó ante las instancias federales, debido a diversas irregularidades, entre ellas la intervención de todo el aparato de gobierno y la compra de votos para hacer ganar a Morales Vázquez.

Tras la salida de Carlos Morales, se confirma de nueva cuenta la llegada de su escudera y “tapabroncas”, Karla Burguete Torrestiana, quien volverá a ser presidenta interina.

Lo que debió haber hecho Carlos Morales, en vez de jugar a regresar e irse de nuevo de la alcaldía capitalina es preparar sus planes de trabajo para los próximos 3 años, pero como la culpa es mayor tuvo que dejar el cargo.

Según el comunicado que manejó el ayuntamiento tuxtleco señala que, “dicha licencia presentada nuevamente ante el Honorable Congreso del Estado de Chiapas y el Cabildo tuxtleco, es debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un recurso de inconformidad respecto al proceso electoral 2021, por lo que, congruente con sus principios, llevará el proceso correspondiente separado del cargo, hasta en tanto el tribunal electoral resuelva en definitiva el recurso interpuesto por ese instituto político”.

Y no será sólo el PRI, Pan y PRD los que se inconformaron, también se unió ayer Movimiento Ciudadano con Paco Rojas al frente y se espera que otros partidos participantes realicen lo mismo.