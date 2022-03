Chiapas regresa a semáforo verde

M de R / Diario de Chiapas

A partir del próximo lunes, Chiapas pasará nuevamente al color verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico por COVID-19, por lo que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el comportamiento responsable del pueblo chiapaneco y la labor del personal de salud para lograr este avance, sin embargo, pidió no bajar la guardia y mantener esa actitud preventiva hasta erradicar al coronavirus.

Luego de que la Secretaría de Salud federal diera conocer que, del 15 al 28 de febrero, Chiapas será la única entidad que se ubique en semáforo verde, el mandatario señaló que aún con esta buena noticia, las acciones de prevención y mitigación de esta enfermedad continuarán, ya que el riesgo permanece y caer en excesos de confianza podría aumentar los casos.

“Estas son buenas noticias para el estado, pero no podemos confiarnos, al contrario, vamos a poner más empeño para que mantengamos la tendencia a la baja, hasta que estemos libres de esta enfermedad, y todas y todos estemos vacunados. Por favor, sigamos protegiéndonos y evitando las reuniones masivas”, expresó.

Dijo que, ante los festejos por el Día del Amor y la Amistad, es fundamental quedarse en casa y celebrar de forma virtual o con sana distancia, pues el repunte anterior fue ocasionado por las reuniones en las fiestas decembrinas, y ya que se logró disminuir de nuevo los casos, hay que evitar las aglomeraciones de personas para no ponerse en riesgo.

En la conferencia de la Secretaría de Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseveró que es importante no relajar las medidas de prevención, no salir de casa, no dejar de usar el cubrebocas y continuar con el lavado de manos, porque el riesgo todavía existe.

“Incluso si se cambió de amarillo a verde, no quiere decir que la epidemia haya terminado, sino que hay un riesgo en el mínimo grado en el que ahorita puede ser clasificado, y se debe conservar la disciplina, colaboración y consciencia en la sociedad sobre la importancia de la sana distancia individual y social, y de todas las medidas. Solo se considerará que ya no son necesarias cuando se acabe la epidemia, pero todavía falta mucho para eso”, señaló.

Hugo López-Gatell agregó que Chiapas podría ser candidato a arrancar con el componente del personal educativo en la Estrategia Nacional de Vacunación, orientado a activar una función fundamental de la sociedad, como es el servicio educativo, para garantizar el derecho a la educación.

Cabe señalar que, como parte de las estrategias para evitar la propagación del COVID-19 en Chiapas, está vigente el reto #YoSalvoElDíaDelAmorYLaAmistad #UsoCubreboca, así como la aplicación de la ley seca el próximo 14 de febrero.