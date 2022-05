Confirma PRI alianza con el PAN y PRD

Silvano Bautista/ Diario de Chiapas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, dio visos de que para las elecciones del 2021 podría conformar una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al tiempo de delinear cuales serían los aspectos a tomarse en cuenta para ello.

Eruviel Alonso Que y Héctor Rovelo Báez, delegado del CEN del PRI y presidente del CDE del PRI en la entidad, respectivamente, señalaron que se necesita una gran alianza para que el pueblo de Chiapas tenga mejores oportunidades, que los empresarios tengan las condiciones para seguir creciendo, que el obrero tenga un mejor salario, que las amas de casa tengan programas sociales, programas enfocados para el desarrollo de la familia y que los jóvenes tengan más oportunidades, ese es el espíritu de la alianza que va de menos a más.

Entrevistados en el programa “Z Digital” del periodista Carlos Z. Cadenas, reconocieron el esfuerzo que están haciendo las dirigencias de los partidos en su etapa estatal. Pues es una alianza, no solo para una elección, sino para conceder trabajo en equipo a favor de la ciudadanía y necesitamos que esa alianza combata, no sólo la pobreza, sino que de oportunidades y empleos.

El PRI tiene que afinar muchos detalles, pero está puesto, apoya y suma, quiere aportar su granito de arena en el tema de Chiapas, agregaron.

Reconocieron, que las alianzas no son fáciles “porque tenemos ideologías diferentes y el tener ideologías diferentes en algunos temas hasta son contrarias y para poder crear una alianza tenemos que construir, tenemos que tejer precisamente las habilidades o las coincidencias, más allá en las ideologías de cada partido”, explicaron.

Una alianza no puede ser pragmática, no tendría mucho sentido, lo que tiene sentido es construir una plataforma creíble, confiable para que la ciudadanía pueda creer en la propuesta que se está haciendo y pueda votar por una alianza o por un frente, de lo contrario una alianza que no tiene claro lo que va a proponer a la sociedad, pierde la confianza, señalaron los priístas.

Además, hay alianzas que, al llegar al poder se deshacen porque no tienen un hilo que los mantenga unidos y en este caso vamos a construir precisamente, pero cuidando esos aspectos y tratando de hacer una plataforma que sea creíble para la sociedad.