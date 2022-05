Enésima protesta en el ISSSTE

José Cancino / Tapachula

Maestros de la Sección 7, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), protestaron este lunes afuera de la clínica del ISSSTE “Dr. Roberto Nettel Flores, para exigir al gobierno federal mejoras en los hospitales de la entidad.

Los docentes señalaron que a través de su nómina les descuentan cada quincena por el pago de servicio médico, pero este se encuentra ineficaz, por lo que exhortaron a las autoridades a canalizar estos recursos directamente a insumos médicos y servicios.

Al respecto, Ervin Herrera Estudillo, secretario de la región Costa Grande de la Sección 7 de la CNTE, afirmó que en este hospital del ISSSTE se atienden a más de 86 mil derechohabientes, que pagan puntualmente la cuota que establece la ley; sin embargo, el servicio es deficiente y no beneficia a la población.

“No estamos mendigando nada porque nosotros cotizamos para este Instituto de salud. Por este servicio que no recibimos íntegramente nos descuentan 150 pesos o más quincenales”, añadió.

Informó que, al menos, 52 mil docentes y sus familias están integrados a este sistema de salud, el cual hasta el momento no ha dado resultados de bienestar para las familias chiapanecas, ya que varios mentores han perdido la vida a consecuencia del Covid y otros padecimientos por la falta de infraestructura.

“Nos enfermamos y no tenemos a dónde ir, este hospital no cuenta con camas, no hay medicamentos e insumos, lo que pone en riesgo nuestras vidas y las de nuestras familias”, concluyó.

Los maestros refirieron que este hospital ni siquiera cuenta con los requisitos para atender a pacientes contagiados por Covid, ya que los tienen que subrogar a la clínica del Isstech que fue habilitada para los enfermos del virus.

Condenaron el trato indigno que reciben por parte de las autoridades médicas de este hospital, que en últimos días se ha visto envuelto en disputas entre trabajadores y altos mandos debido a la imposición de un nuevo director.