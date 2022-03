Entregan escrituras públicas a familias

• Gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que ahora se trabaja de forma dinámica para que estos servicios sean más eficientes, por ello, en su gobierno se han otorgado cerca de dos mil escrituras

M de R / Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó escrituras públicas a ocho familias de los fraccionamientos Tres Marías y Los Arroyos, de Tuxtla Gutiérrez, donde señaló que éste es un acto de justicia para quienes hoy ven materializado el documento que acredita la legalidad de su patrimonio, lo que les permitirá defenderse ante personas que quieran apropiarse de sus derechos.

Acompañado del director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, y del presidente del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, Wenceslao Camacho Pimienta, el mandatario mencionó que ha instruido trabajar de forma dinámica y a marchas forzadas, para que estos servicios sean más eficientes; por ello, durante su administración, se han otorgado cerca de dos mil escrituras.

“Me da mucho gusto que sean mujeres quienes reciben estas escrituras que estaban rezagadas. Si ya tenían sus trámites en regla, no sé por qué otros gobiernos tardaban y les provocaban inseguridad al poder sufrir algún fraude”, dijo al tiempo de hacer un llamado a no caer en engaños de vivales que se hacen pasar por gestores y aclarar que esta entrega no tiene ningún condicionamiento económico ni político, sino la intención de que más gente tenga certeza jurídica sobre su vivienda.

Aseguró que a pesar de la pandemia por el COVID-19, no se ha detenido el curso del estado, y continúa el apoyo permanente en todos los ámbitos. Igualmente, apuntó que aunque la curva de contagios está a la baja en la entidad, gracias a la disciplina de la sociedad, a la labor del personal de salud y a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, no se debe bajar la guardia en las medidas preventivas para erradicar de una vez por todas esta enfermedad.

A su vez, Escobar Sánchez explicó que como parte de una actuación transparente y honesta de la Promotora de Vivienda Chiapas, ahora es el Colegio Estatal de Notarios el que distribuye las escrituras entre sus colegas, para que todo sea más equitativo; asimismo, refrendó su compromiso de consolidar aún más los esfuerzos y beneficiar cada vez a un mayor número de chiapanecas y chiapanecos.

Finalmente, en nombre de las familias beneficiadas, María Isabel García Madrigal reconoció el impulso de estas acciones a favor del bienestar de la población, sobre todo de las mujeres, pues sostuvo que contar con las escrituras públicas de sus viviendas, acaba con el miedo de perderlas y hace realidad el sueño de tener seguridad legal sobre sus patrimonios: “Nos permite tener un hogar para dar cobijo y protección a nuestras hijas e hijos”.