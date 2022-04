Exigen justicia para Citlali Donaji

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

El pasado 4 de septiembre la joven Citlali Donaji Guaxtitla Álvarez, fue privada de la libertad y un día después encontrada en una barranca en el estado de Tlaxcala.

Luego de ser encontrada en la barranca, fue atendida y trasladada al Hospital de San José en la ciudad de Puebla donde los médicos hicieron lo humanamente posible por salvarle la vida.

Sin embargo, esto no fue posible; desgraciadamente las lesiones terminaron por arrancarle la vida.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla iniciaron las investigaciones del caso y asentaron los hechos en el expediente FGEP/EAT/FIM/HOMICIDIOS-I/020004/2021, el cual por competencia fue turnado a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Ante esta situación, Cielo Donaji Guaxtitla Álvarez, en compañía de varias personas, realizó una marcha desde Plaza Cristal hasta el Palacio de Gobierno, en donde pide el apoyo de las autoridades chiapanecas para esclarecer esta situación.

“Mi hermana perdió la vida a causa de que tres personas le arrebataron la vida a golpes quiero y exijo justicia como hermana, necesito que me ayuden, necesito que me escuchen las autoridades chiapanecas porque ella fue hija de padres chiapanecos, necesito que, en conjunto con las autoridades de Tlaxcala, hagan algo en conjunto para que esto no quede impune”.

Añadió que el pasado mes de abril, radicando la joven Citlali Donaji en Chiapas, levantaron una demanda en contra de su ex novio por violencia, dejando un antecedente.

“Nosotros levantamos una demanda por violencia por un novio que ella tenía, entonces, como familia atamos cabos, como familia sospechamos de todo mundo, pero necesitamos dejar de hacerlo y cómo lo vamos a lograr, que la justicia haga su trabajo, que la justicia investigue para que nosotros dejemos de especular”.

Las especulaciones están en la familia, por lo que quieren saber quiénes, con tanta furia golpearon a Citlali Donaji hasta arrebatarle la vida, porque este tipo de actos hablan de un coraje en contra de la víctima.

“Eso es lo que queremos justicia para mi hermana que el 4 de septiembre perdió la vida a causa de esos golpes, a causa de que esas tres personas la golpearon hasta darla por muerta, queremos justicia nada más para Citlali, es lo único que quiero, que la policía, que la justicia, que el Ministerio Público haga lo que tenga que hacer para dar con las personas que le hicieron eso, sea aquí el culpable, o esté allá en Tlaxcala, necesitamos que nos ayuden”.

Al no ser jurisdicción de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas el asesinato de Citlali Donaji, su hermana pide que la ayuden a presionar a las autoridades de Tlaxcala a esclarecer este homicidio ya que la joven es chiapaneca.

“Era (Citlali Donaji) una joven chiapaneca, que amaba Chiapas, y queremos que la FGE nos apoye y más aún porque hay una carpeta de investigación por violencia aquí, necesitamos que apoyen y colaboren con el estado de Tlaxcala; la demanda que hicimos fue en abril aquí, pero tenemos muchas pruebas de que mi hermana estaba muy mal por ese tipo de violencia psicológica que ejercían en contra de ella”.

Al cuestionarle si sabían si el ex novio había viajado a Tlaxcala, la joven hermana dijo desconocer esa situación.