Fuerza X México, el que más apoya a mujeres

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Candidatos a la diputación local y federal de Fuerza X México, cerraron campaña electoral este domingo en el Coliseo Roma en la capital del estado, en compañía de poco más de 150 personas que llegaron para apoyar a los aspirantes a las curules.

Desde las 16:00 horas, el partido rosa invitó a sus seguidores para este cierre en uno de los recintos deportivos más importantes de la capital chiapaneca; poco a poco la gente se congregaba hasta que cerca de las 17:40 horas los candidatos llegaron al lugar para hacer este cierre.

Con flores y coronas de rosas, los candidatos fueron recibidos para ser parte de esta festividad del partido de la fuerza, la marimba sonaba y las chiapanecas bailaban mientras todos esperaban con ansias la participación de los candidatos.

El primero en tomar el micrófono fue Vicente Vásquez, candidato a la diputación federal por el distrito IX, quien habló sobre estas elecciones y la diferencia que el partido de la fuerza hará en favor de los mexicanos.

“Estamos hartos de que los mismos estén en la candidatura, hartos de que quieran ser de nuevo diputados cuando no han hecho absolutamente nada, es hora del cambio, es hora de que despertemos y Fuerza X México es la mejor alternativa”.

Dijo además que es necesario que la gente despierte del letargo, y que salga a votar, “porque eso es lo más importante, salir a votar para que la gente pueda elegir de forma razonada y no por imposiciones”.

En pleno discurso, llegó Karla Rojo de la Vega, secretaria general del Partido Fuerza X México, quien había llegado de la Ciudad de México con todo el ánimo para el cierre del partido rosa en Tuxtla.

“Es el único partido en México que trae el 70 por ciento de candidaturas para mujeres, eso nunca había sucedido, estamos en la legislatura de la paridad, pero nosotros optamos todavía por más, porque siempre hay que dar un 50 más 1 y más los que se puedan y genuinamente tiene que participar quien tenga más capacidades, pero sigue habiendo una brecha inmensa en materia de género”.

Rojo de la Vega señaló que la participación de las mujeres es cada vez mayor, con gran ánimo de trascender y eso llena de gusto en uno de los estados más tradicionalistas de México.

“A pesar de que Chiapas es un estado muy politizado, cada vez participan más las mujeres, a mí me llena la verdad de inspiración y alegría ver a tantas mujeres participando y sobre todo la aceptación de las mismas mujeres, porque desde que ven el color rosa y ven a tantas mujeres participando les inspira a participar en las elecciones”.

Además, habló sobre un proyecto que tienen para apoyar a las mujeres, “estamos proponiendo casas rosas en todos los estados y los municipios, son casas donde habrá atención médica básica gratuita, atención jurídica para las mujeres, porque hemos normalizado la violencia impresionantemente, y también otra cosa muy importante es que va a haber una bolsa de trabajo en donde las mujeres puedan ser vinculadas con la sociedad a través del trabajo digno”.

Finalmente, Jorge Sánchez, candidato a diputado federal por el distrito VI, habló sobre el compromiso que tiene Fuerza X México con los chiapanecos y el trabajo que tienen si llegaran a la curul.

“Estemos o no en el Congreso, nosotros no dejaremos de trabajar para Chiapas, no dejaremos de trabajar por ver un mejor país, ese es nuestro compromiso con México y con Chiapas”.