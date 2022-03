Guadalupanos no pierden la fe

Pese a la cancelación de las peregrinaciones, dicen que la veneración a la Virgen la harán desde sus hogares

El 12 de diciembre es cuando se celebra a la Virgen de Guadalupe con mañanitas y flores para agradecerle, pedirle o simplemente mostrarle el amor de cada uno a la guadalupana.

Las peregrinaciones son un acto de fe y que año con año se pueden ver cómo arriban a las diversas iglesias donde haya una imagen de la Virgen de Guadalupe; las peregrinaciones hay de diversos tipos, caminando, en moto, en bicicleta, un sinfín de maneras para mostrar su fe en la virgen.

Sin embargo, esta tradición tuvo un giro de 360 grados desde 2020 cuando se suspendió por la pandemia de COVID-19, situación que se repetirá este 2021, ya que se pretende reducir los riesgos y no exponer a los guadalupanos a eventos masivos.

IGLESIA PIDE PRUDENCIA

Debido a la pandemia por COVID-19, los obispos de las Diócesis de la Provincia de Chiapas hicieron un llamado a la feligresía para celebrar las fiestas guadalupanas sin olvidar las medidas sanitarias de prevención, la sana distancia y el aforo adecuado, además de considerar la vacuna contra el virus Sars-Cov-2 como otra alternativa viable.

En la capital, Juan Carlos Mendoza, sacerdote y quien realiza el servicio en la iglesia de Guadalupe en la capital, pidió a que haya creatividad y no se aglomeren en las iglesias para evitar riesgos.

“Queremos pedirles a los párrocos que atiendan en sus localidades esta necesidad que tiene la gente, también se decía que se puede hacer el esfuerzo, nomás para el cuidado de la salud, sobre todo con las grandes peregrinaciones, estamos en diálogo con las peregrinaciones magnas, como la de Villaflores, también decidieron en diálogo que no hay condiciones para que estas peregrinaciones se realicen”, expresó.

También el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, pidió a la gente que festeje en su corazón el 12 de diciembre, que eviten aglomeraciones y, en caso de realizar alguna liturgia, que no lo hagan en espacios cerrados y sin ventilación.

“Los templos estarán abiertos para que la población pueda acudir, pero no en grandes números, y todo el tiempo usando el cubreboca, con distancia entre los asistentes y observando las recomendaciones sanitarias”, informó.

Comentó que los creyentes guadalupanos pueden celebrarla en casa, con su familia, armando altares en un espacio en casa donde se protejan y vivan su fe sin exponerse.

AUTORIDADES VIGILARÁN

En este contexto, autoridades de Protección Civil también han emitido su postura, como el operativo que se estará realizando en el capital del estado, considerando que ha sido un punto de arribo de peregrinaciones de todo el estado, e incluso en el sureste del país.

Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil, afirmó que la Arquidiócesis hizo un boletín informativo, en la que hacen patente su preocupación por el tema de la pandemia, por lo que se anunció que aun cuando estarán abiertas las iglesias habrá acciones puntuales que la ciudadanía que quiera acudir a la iglesia tendrán que cumplir con diversos requerimientos, siendo el primordial que se suspenden las peregrinaciones.

“Estarán limitadas las peregrinaciones en las calles, si quieren acudir a la iglesia tienen que hacerlo de forma programada, hacer la solicitud en las iglesias, para que puedan ingresar, si estará abierta la iglesia de Guadalupe los 12 días, pero se tiene que cumplir con el tema del uso obligatorio del cubre bocas; para este operativo se contará con la participación principalmente en los filtros sanitarios, con una fuerza de tarea en la Iglesia de Guadalupe será de 200 personas de grupos voluntarios, Cruz Roja, PC, bomberos, ayuntamiento, para resguardar a las personas que con previa cita tengan el acceso a la iglesia”.

Cabe mencionar que antes de que se diera la pandemia se recibía un aproximado de 120 mil personas durante el docenario en el mes de diciembre, para el 2020 se recibieron un aproximado de 6 mil en los 12 días, y para este 2021, se espera pueda ser una cifra igual a la del año pasado.

CIUDADANÍA ATENDERÁ RECOMENDACIONES

Ante esto, es importante saber qué piensa la gente, tras las medidas y anuncios que se tuvieron por parte de las autoridades de diversos órdenes, para suspender las peregrinaciones.

“Para preservar la vida está bien este tipo de acciones, qué bueno que se va a cuidar al pueblo, bien por las autoridades eclesiásticas”, señaló un guadalupano de la capital.

“Siento que sí está bien que respetemos la salud, pero también la gente está acostumbrada a tener ese tipo de fiestas cada año de la Virgen de Guadalupe, entonces hay que oponerse a pensar en la fiesta y después en la pandemia”, dijo Juan Carlos Narváez.

“Las fiestas guadalupanas son muy bonitas, pero la realidad es que no nos protegemos, no respetan las normas, no usan cubrebocas, por eso las autoridades y sacerdotes lo hacen por protegernos, es por nuestra salud, lo que hagan estamos de acuerdo”: Antides Cáceres Solórzano.

“De la parte religiosa está bien, ya que hay mucha aglomeración de personas, hay muchos peregrinos, salen de todas partes, tapan calles, y creo que es importante que lo hayan suspendido”: Guadalupe Díaz.

“Estaría bien que se suspendan, para que no caiga la ola de contaminación, nos cuidamos, y que la gente se siga cuidando y guarden la distancia”, señaló Rene García.

“Tengo un hijo que es peregrino que tiene dos años que no peregrina, y está bien, que las autoridades actúen, más a los doctores y muchas gracias a los doctores, que no es están cuidando”: Francisco Martínez.

Hablar de las peregrinaciones y sobre todo de la fe a la Virgen de Guadalupe, es hablar del amor que muchos mexicanos tienen con la Virgen Morena, tal es el caso de la señora Ofelia Cordero Trujillo, jubilada y ama de casa, quien afirmó que su fe es desde niña y que se mantendrá haya o no peregrinaciones.

“Desde niña me enseñaron la fe católica y me enseñaron a amar a la madre santísima, esperamos a muchos milagros espirituales y materiales que me ha hecho la virgen, por eso mi fe es muy grande; siempre había conformado mi peregrinación familiar, y después fuimos creciendo ya como adultos y casi no peregrinamos, pero si cada 12 de cada mes la celebramos en casa”, comentó.

Aunado a esto también dijo que la fe no debe estar peleada con la prudencia, por lo que dijo que es acertada la determinación de las autoridades.

“Para mí es muy importante la peregrinación, sin embargo, conscientemente por la salud y el bienestar de nosotros mismos y el pueblo se deben tomar esas medidas, pedirle a la virgen lo que necesitamos no necesariamente ir a la peregrinación sino estar presentes siempre con ella”, dijo.

Miles de peregrinos en Chiapas tendrán que celebrar a la Virgen de Guadalupe con medidas sanitarias en este 2021 para cuidar la salud.