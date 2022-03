Inauguran mercado “Las Lomas”, en Tonalá

• Inauguran Módulo de Atención Inmediata y Casa de Tránsito para brindar apoyo integral y resguardo a mujeres víctimas de violencia

En la inauguración del Mercado Público “Las Lomas”, en Tonalá, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dijo que esta obra es ejemplo de la nueva cultura de la honestidad, pues, ante el reclamo justo del pueblo tonalteco, su administración la entrega como un espacio digno y funcional que ayudará a reactivar la economía y el empleo en la región, después de que su construcción estuvo abandonada por años.

Ante locatarias y locatarios de este centro de abasto, señaló que ahora se escucha y se valoran las obras prioritarias de la gente, y aunque gobiernos anteriores se gastaron el presupuesto que se había destinado a este mercado, hoy es una infraestructura de calidad en la que se invirtió menos de lo proyectado e incluso alcanzará para otras acciones.

“Desde el inicio de este gobierno hablé con los empresarios de la construcción para que trabajaran de forma honesta y comprometida en ayudar a Chiapas, que no subieran los precios, que fueran justos y que el gobierno no les pediría nada, porque acabó la corrupción. Estén seguros de que el gobernador no roba, no traiciona la confianza del pueblo”, apuntó al reconocer que las y los constructores están cumpliendo en este sentido.

El secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, detalló que esta obra costó 12 por ciento menos, gracias a que las empresas constructoras se suman al llamado de empatía y solidaridad, a fin de realizar proyectos de calidad con precios justos, al tiempo de expresar que el nuevo mercado concreta los sueños de la población de tener un lugar apropiado para vender y comprar productos, y los de este gobierno de impulsar el progreso de Chiapas.

En nombre de las y los locatarios, Francisca Peña Hernández agradeció a las autoridades este mercado, el cual, dijo, reafirma sus esperanzas de contar con un espacio digno en el que puedan ofrecer sus productos y obtener el sustento de sus familias.

Durante esta gira de trabajo, Escandón Cadenas también cortó el listón inaugural del Módulo de Atención Inmediata (MAI) para mujeres en situación de riesgo, donde mencionó que a través de éste, se pretende mitigar la violencia contra las mujeres, como parte del esfuerzo que se realiza al fortalecer la atención de este asunto primordial, sobre todo, en los municipios con Alerta de Violencia de Género, como es el caso de Tonalá.

VAl subrayar la disposición de los gobiernos Estatal y Municipal de reforzar las acciones a favor del bienestar de las mujeres de Tonalá, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, destacó que la apertura de este espacio, donde se contará con una Casa de Tránsito, permitirá resguardar a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, y brindarles atención especializada, integral y profesional, con el objetivo de garantizarles una vida libre de violencia.

Finalmente, el alcalde Manuel Narcía Coutiño reconoció la voluntad y compromiso del gobierno de Rutilio Escandón de invertir eficientemente el recurso del pueblo en obras de beneficio social, como estas acciones que responden a las necesidades prioritarias de la población.

Cabe señalar que el MAI cuenta con cubículos de atención jurídica, psicológica, médica y trabajo social, mientras que las instalaciones de la Casa de Tránsito podrán albergar hasta 16 mujeres y el espacio tiene un área de resguardo, sala, cocineta, comedor, área infantil y dos baños completos.

Estuvieron presentes: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; el titular del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios; la directora de Vinculación del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado, María del Pilar Nieves Pedrero Zardain; la locataria María Isabel Álvarez Pérez, así como los agentes municipales de esta localidad.