Inauguran reconversión del Centro de Salud en Suchiate

• El gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que hoy el pueblo de Suchiate y quienes vienen de Centroamérica, cuentan con un espacio digno y funcional para recibir atención

M de R / Diario de Chiapas

En la inauguración de la reconversión del Centro de Salud con Hospitalización Ciudad Hidalgo, en Suchiate, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que este trabajo era urgente para atender en un espacio digno y funcional al pueblo de Suchiate y a quienes vienen de los países hermanos de Centroamérica, pues este municipio es la entrada de México.

Junto a la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario aseguró que la salud es un derecho humano y no tiene fronteras, por lo que no hay distinción para atender a todas y todos, y no se escatiman recursos en esta materia; por ello, este hospital se amplió y se dejó una importante área para el apoyo de migrantes, quienes, dijo, necesitan de la solidaridad de un pueblo generoso.

Escandón Cadenas destacó el esfuerzo del personal de este Centro de Salud, ya que, incluso, cuando no tenían las herramientas para sacar adelante su trabajo, resolvían hasta donde humanamente podían. Hizo extensivo este reconocimiento a todas y todos los trabajadores de la salud, en clínicas y brigadas médicas, que han hecho una gran labor, sobre todo, ante la pandemia de COVID-19.

“Se pudo transformar en su infraestructura y con equipos nuevos, pero lo más valioso que tenemos son las y los trabajadores de la salud. Estamos inaugurando esta reconversión en Suchiate, y al mismo tiempo avanzamos con otras clínicas, hospitales, casas de la salud en todas las regiones; el año pasado fueron más de 70, este año más de 150, y no vamos a descansar hasta que todos queden funcionales y dignos al servicio de la gente”, aseguró.

Asimismo, agradeció la colaboración internacional de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que donó dos ambulancias a los Distritos Sanitarios de Tapachula y Palenque para compartir los servicios de salud mediante estos vehículos que cuentan con el equipo necesario para que el paciente llegue en buenas condiciones a su tratamiento.

En este marco, el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, destacó que el mejoramiento de este espacio forma parte de la reconversión y construcción de más de mil 40 unidades médicas que serán intervenidas en este año y el próximo año en la entidad; Agregó que además de la infraestructura, se tiene el reto de capacitar al personal a distancia y que esté conectado con el mundo, contando con la telemedicina al día.

La jefa de las operaciones de ACNUR en Chiapas, Kristin Riis Halvorsen, recordó que las modificaciones a la Ley General de Salud han permitido que los servicios públicos de salud sean accesibles para todas las personas en el territorio, sin importar nacionalidad o estatus migratorio, lo que ha facilitado el acceso a la salud para población solicitante de asilo y refugiada. “Reiteramos nuestro compromiso de seguir estrechando lazos para las personas refugiadas y chiapanecas”.

Tras reconocer el trabajo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de quienes hicieron posible esta reconversión, en nombre de las y los pobladores, Catalina Jarquín López dijo que será de gran beneficio para la atención del pueblo de Suchiate y migrantes; se sumó la alcaldesa de Suchiate, Sonia Hernández Aguilar, quien subrayó que este Centro de Salud mejorará sus servicios, principalmente, porque ahora también cuenta con cuatro ambulancias y un área de expulsión para mujeres embarazadas.

En este Centro de Salud se realizó la rehabilitación, mantenimiento, conservación y equipamiento total de la Casa de Atención de Salud al Migrante, así como de la sección de urgencias, consulta externa, habilitación del cuarto de choque, hospitalización, cuarto para rayos X y acceso de ambulancia, pasillo de emergencia, cambio de piso, muros divisorios, jardinería, andadores, galera para ambulancia, baños, puertas, lavabos y demás.

Asistieron: el titular del Órgano de Representación Desconcentrada del IMSS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín; el encargado de la Dirección General del ISSTECH, Marco Antonio Ordoñez Juárez; en representación de la 14ª Zona Naval Sede Puerto Chiapas, la directora de la Clínica Naval, Tapachula, Sara Elizabeth Rizo Barrios; de la 36ª Zona Militar, el teniente, médico cirujano, Florentino de la Cruz de la Cruz; la subrepresentante Federal Zona Sur del Instituto Nacional de Migración, Paola López Rodas; el jefe de Distrito de Salud No. VII, Tapachula, Ángel Gabriel Ocampo González; y el director del Centro de Salud Ciudad Hidalgo, Humberto López Blas, así como empresarios de la región del Soconusco.