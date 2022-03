México gana Miss Universo

Agencias/ Diario de Chiapas

Andrea Meza, representante de México, ganó la edición 69 de Miss Universo luego de una final que contó con una fuerte presencia latinoamericana y en la que estuvo ameniazada con una participación de Luis Fonsi.

La última fase del máximo certamen de belleza contó con la participación de Kimberly Jiménez Rodríguez; de República Dominicana; Janic Maceta del Castillo, de Perú; Andrea Meza; México; Julia Gama, de Brasil; y Adline Castelino, de India.

Cada una de ellas tuvo que responder a una pregunta en apenas unos segundos. La primera en pasar fue la mexicana, a quien le solicitaron una idea para proteger a la gente en medio de la pandemia de la COVID-19, enfermedad que ha provocado la muerte de más de 220 mil personas en nuestro país.

Meza planteó que ella, antes de que todo hubiere pasado, habría puesto en cuarentena a todos, “porque perdimos tantas vidas y no podemos perder más por eso, yo hubiera cuidado a ellos”.

En su segunda oportunidad para impresionar al jurado habló sobre los estereotipos: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solo radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, alma y los valores como nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.

Adline Castelino, de India, también tuvo que dar su punto de vista sobre el coronavirus y recordó la crisis a la que se está enfrentando su país ante la segunda ola de la covid-19, misma que ha provocado una gran cantidad de muertes. “Nada es más importante que tu salud y la de tus seres queridos”, dijo.

El concurso se celebró en el hotel y casino Hard Rock, un edificio emblemático en forma de guitarra situado en Hollywood, a unos 30 kilómetros al norte de Miami, y fue transmitido por Telemundo y TNT.