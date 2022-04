Nuevo titular de la Fuerza Aérea

• El mandatario reconoció el respaldo que la Sedena ha brindado al pueblo chiapaneco

?M de R / Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la toma de posesión del nuevo comandante de la Región Aérea del Sureste, Marco Antonio Zaragoza Vázquez, donde reconoció el apoyo y auxilio que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Ejército y la Fuerza Aérea, ha otorgado al pueblo chiapaneco cuando más ha sido necesario.

Ante la presencia del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, José Gerardo Vega Rivera, el jefe del Ejecutivo estatal refrendó su voluntad de continuar consolidando acciones conjuntas desde la Mesa de Seguridad, al tiempo de dar la bienvenida a Zaragoza Vázquez, de quien destacó su trayectoria en la tarea de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, y auxiliar a la población civil.

Por sus más de 45 años de servicio y destacada labor, el ahora comandante de la Región Aérea del Sureste se ha hecho merecedor a las condecoraciones: Perseverancia, de 5ª, 4ª, 2ª y 1ª clase, Especial, Extraordinaria e Institucional; Alas de Pecho con estrella y laurel; premio y diploma de primer lugar en estudios del Curso de Formación de Subteniente Piloto Aviador en la Escuela Militar de Aviación.

También ha obtenido méritos docentes en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Militar de Aviación; y la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico en grado de Gran Oficial, por la Comandancia de la Fuerza Aérea de la República del Perú.

Entre otros encargos, se ha desempeñado como Jefe del Grupo de Inteligencia de la Fuerza Aérea Mexicana en la Fuerza de Tarea Arcoíris; Comandante del Escuadrón Avanzado de Vuelos de la Escuela Militar de Aviación, en Zapopan, Jalisco; Comandante del Escuadrón Aéreo 108, en Monterrey, Nuevo León; Segundo Comandante de las bases Aérea Militar números 2 y 6, en Ixtepec, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente.

Asimismo, como Comandante de la Estación Aérea Militar no. 5 en Puerto Vallarta, Jalisco; Comandante de la Base Aérea Militar no. 11, en Santa Gertrudis, Chihuahua; Jefe del Estado Mayor en el grupo de Detección y Control no. 1, de Tuxtla Gutiérrez; Subjefe de la sección segunda de Inteligencia del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana, en Ciudad de México; Subjefe administrativo y logístico, así como Subjefe operativo del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, en Ciudad de México.

En esta ceremonia, estuvieron presentes: el jefe del Estado Mayor del Cuartel General de la VII Región Militar, Ángel Coronel Vargas; el jefe del Estado Mayor del Cuartel General de la Región Aérea del Sureste, Rafael Lira Bensamann; en representación de la 14ª Zona Naval, el contraalmirante Hermilo Cuervo Salas; además, los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y Juan Óscar Trinidad Palacios, respectivamente.