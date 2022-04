Otra vez Aquiles; arremete contra los transportistas

Concesionarios de las rutas 1 y 2 anuncian huelga de hambre; les deben más de 60 mdp; llaman al funcionario estatal como “agresivo”

Edén Gómez Bernal / Yajaira Arévalo / Diario de Chiapas

Concesionarios de la ruta 1 y 2 denunciaron a la opinión pública al secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinoza, qué a través de la agresión y la intimidación, además del abuso del poder, pretende despojarlos de sus concesiones lo cual aseguraron no van a permitir.

Después de catalogar a este funcionario Estatal como un funcionario «agresivo», señalaron que es un abuso lo que se pretende hacer con las placas que les pertenecen, ya que cuentan con un título de propiedad, por lo que aseguraron llegarán hasta las últimas consecuencias para defender su patrimonio.

Refirieron que se les debe más de 20 meses, es decir lo equivalente a más de 60 millones de pesos a un grupo de por lo menos 139 concesionarios, por lo que urgen al ejecutivo Estatal a atender este tema para llegar a una solución.

Expresaron que a «la malagueña» les pretenden quitar las concesiones que por muchos años han mantenido, cuando incluso, se presentó un proyecto de modernización para la ruta uno y dos, los pretenden dejar fuera y con ello quitarles el sustento de sus familias.

En este mismo sentido, en conferencia de prensa aseguraron que en caso de seguir con esta postura será el próximo lunes o martes de la próxima semana cuando inicien con diversas movilizaciones, además de que anunciaron una huelga de hambre integrada por lo menos con tres integrantes de dichos concesionarios.

Recordaron que la mayoría de concesionarios son personas de la tercera edad los cuales fueron agredidos en días pasados por personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte y por el propio secretario de dicha dependencia, por lo que tomarán cartas en el asunto para realizar las denuncias correspondientes.

Horas más tarde, en la entrada de la dependencia se encontraba Espinosa García rodeado de periodistas y exigía a los manifestantes que no obstruyeran el paso, “lo único que no quiero es que obstruyan la entrada de las oficinas porque aquí hay personas que tienen trámites y los trámites tienen términos y si un término se pasa afectamos a una persona que no lo merece”.

En entrevista, el secretario dejó en claro que el gobierno ya no tiene ningún compromiso con los socios, ya que la empresa mientras laboraba recibía un subsidio, pero como dejó de funcionar ya no hay ingresos con los que se les pueda pagar.

“Les ofrecimos que le vamos a dar una ruta alterna, que le vamos a devolver sus placas, que le vamos a otorgar una Urvan sin ningún costo y también que vamos a gestionar su pago, nosotros no nos estamos negando”, declaró ante las cámaras.

Ante estas declaraciones, una socia del ´Conejobus´ decidió tomar los micrófonos y dialogar de frente con el funcionario, “Venimos pacíficamente no estamos agrediendo a nadie, somos personas preparadas, consientes, tenemos la ley, nuestro derecho y tenemos un título de propiedad, eso usted lo sabe”.

El enfrentamiento subió de tono, así que el secretario tuvo que ingresar a las instalaciones, adentro finalizó diciendo que el gobierno piensa poner una nueva empresa de transporte, “Va haber una empresa con un transporte de calidad para los usuarios, los usuarios de Tuxtla Gutiérrez y del estado de Chiapas merecen un transporte de calidad y ese transporte de calidad debe de ser que les ofrezca seguridad, comodidad y eficiencia, esas unidades que están ahí todas las combis se van a retirar”.

Al parecer aún no hay una solución ante esta problemática y en noviembre se estará cumpliendo un año desde que la ruta del ´Conejobus´ dejó de circular.