Otro desacato; ahora del director de la Policía de Tuxtla

M de R / Diario de Chiapas

Un nuevo escándalo de las huestes del alcalde Carlos Morales Vázquez volvió a poner en duda la responsabilidad y capacidad con la que actúan los miembros de la actual administración.

Este jueves, en las redes sociales vapulearon al director de la Policía Municipal de Tuxtla, Abel Perdomo Bueno, quien haciendo a un lado las recomendaciones sanitarias por el Covid-19, festejó hasta con mariachi y en su propia oficina, su cumpleaños.

De inmediato surgieron los comentarios en el sentido de que no es malo festejar, sino cómo se hace pues resulta que este servidor público no guarda la sana distancia, no utiliza cubrebocas y hasta abraza a su personal que de forma efusiva lo felicita.

El director policiaco es criticado porque siendo un servidor público debe poner el ejemplo, acatando las directrices de las autoridades sanitarias del estado, que en balde todos los días, desde hace más de un mes que inició la contingencia, se esfuerzan por exhortar a la ciudadanía a respetar las indicaciones que para tal efecto se han girado, y al respecto Perdomo le vale un comino.

Este festejo, para estas alturas con un pastel sabor rancio, fue motivo para que los usuarios de las redes arremetieran contra el funcionario y exigieran a las autoridades aplicar la misma medida con la que fueron sancionados los servidores de Chiapa de Corzo y Ocosingo, donde también hubo pachanga y “trago”.

El hecho que más llamó la atención fue que si el director no se preocupa por la salud de los trabajadores administrativos, menos por los agentes que andan en la calle, exponiéndose a contraer el virus.

La nota también destaca porque el grupo de mariachis son los policías que forman parte de la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que, para este caso, son obligados a dar complacencias musicales especiales para el jefe en turno.

Algunas de las posturas asumidas por los usuarios tras conocer el hecho fueron:

Jorge Melgar: “Es muy importante y no es motivo de risa, en estos momentos debe existir el protocolo de sana distancia y evitar contagios entre nosotros. Espero que esto no traiga contagios dentro del personal de la policía”.

Lizeth Bueno: “Como si muy bien hicieran su trabajo todavía los celebran y pasándose por el arco del triunfo las medidas sanitarias…Son un chiste”.

Jaguar Gae: “Lo que faltaba, como predican con el ejemplo, pero si desde su titular no hay mando mucho menos de abajo… también debe haber sanciones”.

Juan Jose Arreola: “Otro de funcionarios, se están saliendo del guacal hay que empezar a barrer las escaleras”.

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

La regidora Adriana Guillén Hernández se pronunció por una investigación a fondo respecto a la denuncia pública que se difundió en una cuenta de Facebook, donde se observa al director de la Policía Municipal, Abel Perdomo Bueno, festejar su cumpleaños en la oficina, con la asistencia del mariachi de la corporación y el personal administrativo, sin respetar las medidas sanitarias que exigen a la población.

Consideró que lo ocurrido debe investigarse, porque justo nos encontramos en la etapa crítica de contagios, y mientras se hace un esfuerzo por lograr que la población entienda la importancia de mantener una distancia prudente, y por qué deben usar cubrebocas cuando están cerca de otras personas, en las imágenes que se difundieron, el director de la Policía Municipal de esta ciudad carece de cualquier implemento de protección, festeja su cumpleaños con total normalidad y hace uso de las instalaciones para ello.

Pidió entonces que se aplique la sanción que marque la normatividad vigente, especialmente cuando hay directrices federales que están marcando la actuación de los tres órdenes de gobierno, y en un contexto donde miles de personas no están laborando o, peor aún, han perdido sus fuentes de empleo.