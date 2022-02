Pese a oposición,  Morena y PES desaparecen fideicomisos

Agencias / Diario de Chiapas

Ciudad de México.- Esta noche en un hotel de la Alameda del centro de la Ciudad de México, la bancada de Morena y el PES aprobaron en la comisión de Hacienda el dictamen que avala la desaparición de 109 fideicomisos sin discusión y con la ausencia de los senadores del bloque de contención (PAN, PRI, MC Y PRD). Por falta de quorum, en la comisión de estudios legislativos segunda esta no pudo votar el dictamen y quedó pendiente para sesionar el día de mañana.

El presidente de la comisión de Hacienda el morenista, Alejandro Armenta, dijo que corresponderá a la mesa directiva del Senado, que preside el morenista Eduardo Ramírez decidir si en la sesión de mañana martes se sube el dictamen para su discusión.

En entrevista al final Armenta destacó: “ es normal que al dictaminar en una comisión no se tenga qurom, la ley permite que puedan trabajar por separado”. Justificó que la comisión de Hacienda haya sesionado en un hotel de la ciudad de México “porque el Senado estuvo tomado todo el día”. Se le cuestionó a Armenta si no hubo sensibilidad en la bancada de Morena para atender a los diferentes colectivos de derechos humanos, académicos , artistas, entre otros que demandan que no desaparezcan los fideicomisos.

El morenista respondió: “escuchamos desde hace más de tres semanas antes de que el dictamen estuviera en el Senado, estábamos escuchando a las partes y las seguimos escuchando. Hoy tuvimos un encuentro desde las 11 de la mañana y dialogamos con ellos, seguiremos dialogando. Son temas que implican mucha sensatez, mucha prudencia, mucha disposición”.

El presidente de la comisión de Hacienda subrayó: “nosotros acompañamos contundentemente al presidente Andrés Manuel López Obrador, no vacilamos, no dudamos. Tenemos un compromiso firme. La bancada de Morena encabezada por el senador Ricardo Monreal tiene un compromiso ideológico, programático con el combate a la corrupción y por eso acompañamos al presidente de la república en la extinción de 109 fideicomisos”.