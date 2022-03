Plácido y Carlos Morales Vázquez, par de bandidos

M de R/ Diario de Chiapas

Felipe Alamilla, conductor del programa Denuncia Pública, dijo que los hermanos Morales Vázquez, se han caracterizado por ser unos bandidos dentro de la política y como muestra, presentó un escrito donde Plácido, el mayor de la parentela, reconoció que no fueron cinco sino tres, los millones de pesos que utilizó para apoyar la campaña del entonces candidato a gobernador Eduardo Robledo Rincón, en el año 1994.

Alamilla señaló que recibió una carta del hoy funcionario federal, donde le aclaraba que no se robó nada cuando fue alcalde de Ocozocoautla, pero en la misiva apunta Morales Vázquez que fueron tres millones los que se invirtieron para apoyar al entonces candidato y que a la postre fue gobernador por escasos meses, tras la sublevación del EZLN.

Tras llamarlo el “Lozoya chiapaneco”, Alamilla sostiene que el munícipe de aquel entonces alió huyendo “en la cajuela de un carro” por el desfalco que realizó como alcalde.

En respuesta a lo dicho por Plácido, en el sentido de que su hermano, el alcalde de Tuxtla, Carlos, es un hombre honesto, el conductor del programa respondió que la honradez no se refleja en investigaciones que realiza el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, por la compra de contenedores de basura por más de 38 millones de pesos, la cual muestra irregularidades por inflar el precio del producto, ni demuestra lo contario los miles de usuarios en redes sociales que desaprueban la forma en que está gobernando la ciudad.

“Es el peor presidente de la historia de Tuxtla Gutiérrez –en casi dos años de gestión-, hoy su hermano, el honesto que usted presume, está acusado ante instancias oficiales, así que no nos quiera venir a engañar; ustedes son una familia de hermanos bandidos y unos grandes traidores y parásitos del sistema del cual se siguen beneficiando, en pocas palabras son unos ladrones”, dijo

En otro de los puntos, donde Plácido dice que Alamilla habla mal porque el alcalde no le da dinero, el conductor del programa precisa que “a usted le molesta los comentarios que se hacen en este programa de Denuncia Pública que es del pueblo y nosotros decimos todas las denuncia que nos hacen llegar; le recuerdo que este su servidor no está en venta y no recibo dinero de nadie para poder servir a mi estado de Chiapas con lealtad y patriotismo”.

“Aquí su dinero y el de su hermano Carlos Morales Vázquez -en mi programa- no valen, aquí vale más la denuncia del pueblo que de un servidor público corrupto como ustedes, que son unos grandes chapulines políticos, les gusta andar de partido en partido y es un tema del dominio público, no un tema personal”, sostiene.

Y como colofón, Alamilla le aconsejó al presidente magistrado federal de Conciliación y Arbitraje “que se ponga a dar lo mejor y actúe como lo que es un servidor de la nación, no como una persona demente; pónganse a trabajar y no tengan la piel tan sensible por que los políticos están bajo la crítica del pueblo”.