Pondremos en orden al país y a Tuxtla: Moreno

• Desde Cerro Hueco, aseguró que los del partido Movimiento de Regeneración Nacional “son buenos para tener pretextos y no cumplirle al pueblo”

Enrique Buenrostro/ Diario de Chiapas

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que en Tuxtla Gutiérrez se tiene que poner orden ante el gobierno de corrupción y abandono en que la autoridad municipal ha tenido al pueblo.

En el inicio de su gira por la entidad estuvo en Cerro Hueco y sostuvo un encuentro con todos los candidatos a ediles y diputados federales por el frente “Va por Chiapas” que la integran los partidos PRI, Acción Nacional (PAN)y de la Revolución Democrática (PRD).

Sostuvo que los de Morena no sólo en la capital chiapaneca sino en todo el país, son buenos para tener pretextos y no cumplirle al pueblo, “aparte de cínicos y desvergüenzas, son unos mentirosos pues engañan con la desaparición de los programas sociales y eso es mentira”.

“Con el triunfo que obtengamos el 6 de junio vamos a regresar lo que Morena nos quitó; estancias infantiles, refugios para mujeres, apoyos de la gente, Seguro Popular, desaparición de los comedores comunitarios, escolares”, y eso, dijo Moreno Cárdenas, “eso es lo que vamos a poner, un alto a Morena por su incapacidad, ocurrencia, cero resultados”.

CANDIDATOS TIENEN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN QUE EL ESTADO NECESITA

En su intervención, dijo que Chiapas necesita gente con visión, preparada, con capacidad de gestión, experiencia, compromiso y que dé resultados, como los candidatos de la coalición “Va por Chiapas”.

“Hoy tenemos una nueva oportunidad, por lo que hay que escuchar a los ciudadanos y la militancia, y cumplir todos nuestros compromisos”, aseguró.

El líder priísta, en su primer día de gira de trabajo por la entidad, acompañó a Willy Ochoa, abanderado de la alianza entre el tricolor y los partidos PAN y PRD para contender por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Desde Cerro Hueco, ubicado en la zona sur oriente de la ciudad, reiteró que después de ganar las elecciones, tendrá todo el apoyo de los diputados locales y federales para rescatar la entidad y el municipio, así como para recuperar los programas sociales que Morena les quitó.

Tuxtla, una ciudad en desgracia

Moreno Cárdenas advirtió que es evidente que la actual administración en la demarcación no ha dado resultados, ni respuesta a las principales demandas ciudadanas, ya que durante su recorrido pudo observar que abundan los baches en las calles, no hay luminarias, seguridad, ni buenos servicios de salud, además de que no se ha generado empleo ni oportunidades, por lo que aseguró que a los de Morena “los vamos a sacar de la presidencia municipal”, para poner orden.

CAMPAÑA DE ESFUERZO Y TRABAJO: WILLY

En su oportunidad, Willy Ochoa afirmó que su campaña es de esfuerzo, de trabajo, pero, sobre todo, cercana a la gente, y así lo demostrará desde el gobierno del municipio, porque estará cerca de quienes más lo necesitan y atenderá los problemas más sentidos de la población.

Dijo que los tuxtlecos rechazan la reelección del actual Presidente Municipal, porque siempre tiene pretextos, en vez de soluciones a los problemas del agua, a la inseguridad, para atender las situaciones de salud que tienen los pobladores de Tuxtla.

En el evento, asistieron, además, los dirigentes estatales del PRI, Rubén Zuarth; del PAN, Carlos Palomeque; y del PRD, José Antonio Vázquez; el dirigente municipal priísta, Iván Sánchez; los candidatos a diputados federales Carlos Molano y Emilio Salazar, así como los aspirantes a diputados locales Roberto Serrano y Carlos Penagos.

ENCUENTRO CON TODOS LOS CANDIDATOS

Posteriormente, Alejandro Moreno sostuvo un encuentro con la estructura priísta “Para que Chiapas Crezca”, en donde, estuvieron los abanderados del tricolor para las presidencias municipales y diputaciones locales y federales, así como los líderes de los sectores y organismos del PRI.

En este acto, José Rubén Zuarth Esquina, líder estatal del PRI, sostuvo que se está listo para dar la batalla y ganar.

Emilio Salazar, el candidato a diputado federal, luego de manifestar todo su apoyo para Adriana Guillén, reconoció que el PRI ha dado origen a las mejores figuras políticas del país, y se ha demostrado que la firmeza y el trabajo cuando se participa en equipo se gana.

“Trabajar juntos para que, en equipo, hagamos nuestro esfuerzo para que haya más y mejores servicios”, precisó.

LLUVIA NO MINÓ ENTUSIASMO

Es de destacar que la fuerte lluvia que cayó sobre la ciudad no minó la emoción de jóvenes y adultos que se reunieron para dar la bienvenida al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Resaltar, además, que el líder nacional fue presentando a cada uno de los candidatos del frente y notoria también la presencia de la estructura que respalda al candidato a la diputación local por el Distrito I Oriente de la alianza Va por Tuxtla, Carlos Arturo Penagos Vargas, cuyo entusiasmo se dejó sentir a cada momento.