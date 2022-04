Presencia de los zapatistas puede ser “perturbadora”

Jeny Pascacio /Diario de Chiapas

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se dijo preparado para la ‘Gira por la vida’ que incluye más de 20 países de Europa, incluso para el fracaso de misión, “sabemos que el gobierno mexicano no pondrá obstáculos; falta ver qué dicen y hacen los demás gobiernos europeos”, dijo el Sub Comandante Galeano.

En el texto tras la llegada del Escuadrón 421 a Vigo, España, Galeano mencionó que el objetivo principal no son los actos masivos, aunque no los excluyen, buscan el intercambio de historias, conocimientos, sentimientos, valoraciones, retos, fracasos y éxitos.

También se alistan para ‘no ser bienvenidos’, pues más de uno puede considerar la presencia zapatista como “perturbadora; y lo entendemos”.

“Nos preparamos para que fracase la misión, es decir, que se convierta en un evento mediático y, por lo mismo, fugaz e intrascendente. Por eso primordialmente aceptamos las invitaciones de quienes quieren escuchar y hablar, o sea platicar”.

Para el Sub, la pandemia del COVID-19 no es el apocalipsis, sólo su preludio. “Porque resulta que, también estudiando y analizando, hemos descubierto algo que puede ser o no importante. Depende. Dando por sentado que este planeta será aniquilado, al menos como hasta ahora lo percibimos, hemos estado investigando sobre las posibles opciones”.

En ese contexto, dijo que como zapatistas van a confrontar los análisis y conclusiones con lo otro que lucha y piensa críticamente.