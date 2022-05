Prórroga, piden al Infonavit

Ainer González/Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Por haber perdido su fuente de ingresos durante el año, más de 5 mil trabajadores chiapanecos y chiapanecas han solicitado un plazo al pago de sus créditos hipotecarios, informó la delegación estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Hasta la segunda semana del mes de junio de 2020, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Chiapas, recibió la solicitud de 5 mil 222 personas para aplazar el saldo de sus créditos hipotecarios por haber sido despedidos de sus empleos, indicó Rocío Terán Cruz, delegada estatal del Infonavit.

En este sentido, la funcionaria explicó que hasta el mes de junio han podido apoyar a 2 mil 18 trabajadores (38 por ciento) que reportaron ante el instituto haber perdido su empleo; ayuda que consiste en no pagar hasta tres meses.

El plazo para solicitar apoyos al Infonavit por la contingencia sanitaria actual, dijo que se extendió hasta el próximo 31 de agosto, y quienes estén interesados deben acceder a la página: micuenta.infonavit.org.mx.

“Poder inscribirse a través de micuenta.infonavit.org.mx levantar la mano, llenar un cuestionario y automáticamente se les da el apoyo a través de mes de registro… no se va a sumar a la deuda total, no se generan intereses, no hay una capitalización como tal, simplemente es un apoyo que autoriza el Infonavit en donde el trabajador no paga absolutamente nada durante tres meses”, puntualizó.

Infonavit cambiará esquema

Por otra parte, este año el Infonavit convertirá 100 mil créditos, que pasarán del esquema salarios mínimos a pesos.

La conversión se realizará a través del programa Responsabilidad Compartida, que hasta abril de 2020 ha beneficiado a 186 mil 791 acreditados con descuentos al saldo acumulados superiores a 48 millones de pesos.

Con este cambio se espera beneficiar hasta 100 mil acreditados más, de los cuales 93 por ciento ganan menos de cuatro salarios mínimos diarios, es decir 14 mil 786 pesos al mes.

Los acreditados beneficiados por Responsabilidad Compartida también podrán aplicar a las medidas de protección por Covid-19, si cumplen con los criterios de elegibilidad.

Durante 2020 se busca que un mayor número de acreditados puedan ser beneficiados con la conversión de sus créditos denominados salario mínimo a pesos, y como consecuencia el saldo de su adeudo con el Instituto disminuya y el pago mensual deje de incrementarse año con año, en consonancia con los aumentos al salario mínimo.

Para que un acreditado pueda ser beneficiado con Responsabilidad Compartida, el saldo de su deuda debe ser al menos 1.3 veces mayor al crédito contratado originalmente y la antigüedad del financiamiento debe ser de 13 años o más. Además, el acceso al programa no está restringido por el ingreso mensual, ni la edad de los acreditados.