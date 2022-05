Reconoce Rutilio trabajo de Ebrard

• El gobernador atestiguó el reinicio de operaciones de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chiapas

M de R / Diario de Chiapas

Tras atestiguar el reinicio de servicios en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el trabajo que realiza el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, a favor de la protección de las y los mexicanos en el exterior, así como en la promoción de los productos y la grandeza de México en el mundo.

Junto al delegado de la SRE en Chiapas, José Ángel del Valle Molina, el mandatario mencionó que el apoyo y las gestiones del secretario de Relaciones Exteriores han sido de gran ayuda para obtener los equipos que se requieren y enfrentar al COVID-19, lo que se ha sumado al gran esfuerzo que llevan a cabo las trabajadoras y trabajadores de salud.

“El canciller Marcelo Ebrard es amigo y compañero de luchas desde hace muchos años; agradezco los instrumentos que a través de él se han conseguido y que nos han servido muchísimo para que todos los días se salven más vidas y se supere el coronavirus”, expresó al tiempo de destacar su desempeño mediante acciones de alto grado de responsabilidad a favor de las familias chiapanecas y de todas y todos los mexicanos, principalmente ante la pandemia.

Luego de entregar el primer pasaporte otorgado en la nueva normalidad en la entidad, Escandón Cadenas aplaudió la labor de Del Valle Molina y del personal de la delegación, quienes retoman las operaciones en las oficinas de Torre Chiapas, bajo las medidas sanitarias establecidas, lo que, dijo, es un indicio positivo para el país y el estado, respecto a que la pandemia está cediendo.

“Eso no quiere decir que nos confiemos, al contrario, debemos reforzar las precauciones y seguir las recomendaciones de los expertos, como son lavado de manos, sana distancia, no tocarse la cara, uso de gel antibacterial, no tocar el cubrebocas. Somos los responsables de que esta infección no se propague, tenemos que prevenir en casa, en la calle y al viajar. Para evitar los contagios hay que tener disciplina”, manifestó.

Tras resaltar la unidad que prevalece entre la Federación y el Gobierno de Chiapas, el delegado de la SRE precisó que las tres condiciones básicas a fin de acceder a las nuevas citas para adquirir el pasaporte son en temas de salud, trabajo y educación. Detalló que antes de otorgarlo, se verifican, analizan y dictaminan los documentos que presentan las personas interesadas, con el propósito de poder tener y dar certeza jurídica.

El funcionario federal informó que de 300 solicitantes que se atendían diariamente en Chiapas, ahora sólo se recibirá un 16 por ciento, debido a los protocolos de prevención y salud. “Estamos dándoles viabilidad y certeza para que tengan el respaldo de su país”.

En este marco, integrantes de la Delegación de la SRE dieron a conocer las tareas que se desarrollan en materia de género, igualdad y protección consular; y en lo que se refiere a la emergencia sanitaria, señalaron que se han atendido 40 casos en los últimos tres meses.