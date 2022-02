Reconocen a IMSS Chiapas

· Por efectuar mayor número de cirugías en beneficio de más de 450 pacientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó un reconocimiento a la Representación en Chiapas por tener la mayor productividad en el número de cirugías durante las 10 Jornadas Nacionales de Recuperación de Servicios Ordinarios que se han realizado para fortalecer la prestación de servicios que disminuyeron por motivo de la pandemia por COVID-19.

El jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Chiapas, doctor Roberto Sánchez Moscoso, destacó que este programa permite concentrar las atenciones a las personas que por la pandemia esperan consultas de Medicina Familiar, de especialidad, cirugías y detecciones.

Sánchez Moscoso puntualizó que en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, en Tapachula; No. 2, en Tuxtla Gutiérrez; el Hospital General de SubZona (HGSZ) No. 15, en Tonalá, y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) se realizaron intervenciones quirúrgicas de Oftalmología, Traumatología y Cirugía general, lo que benefició a más de 450 pacientes.

Indicó que dichas operaciones fueron realizadas por personal médico del IMSS, en el estado, y del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de la Ciudad de México, así como del Centro Médico Nacional de Occidente, de Jalisco.

“Hasta ahora hemos realizado 10 jornadas en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Tonalá. También realizamos intensas acciones de valoración, de lunes a domingo, para poder concentrar el rezago que teníamos derivado de la pandemia”, dijo el titular de la Jefatura.

Cabe mencionar que el IMSS en Chiapas fortaleció la atención no quirúrgica, realizando jornadas de Cardiología, Dermatología, Angiología y Gastroenterología, con lo cual el aplazamiento de consulta de especialidad disminuyó.

“Somos el primer lugar en Recuperación de Servicios Quirúrgicos, pero también avanzamos en consultas de especialidad, por lo que nuestro rezago es muy bajo. Esto es gracias al trabajo integral de médicos, administrativos, conservación, del área de personal, del liderazgo de nuestro titular y de cada persona que forma parte del IMSS Chiapas; nos da mucho orgullo porque juntos, con esfuerzo y compromiso, estamos saliendo de la pandemia”, reconoció Sánchez Moscoso.

Durante estas jornadas, en el IMSS Chiapas se realizó la primera cirugía bariátrica a una paciente con obesidad, se devolvió la vista a un menor que sufrió desprendimiento de córnea y se otorgó atención de parto a dos mujeres con embarazos múltiples.

“Por primera vez realizamos cirugías que antes sólo se consideraban para Tercer Nivel, ahora en el IMSS Chiapas se hacen intervenciones quirúrgicas de columna, y por primera vez se hizo una cirugía de manga gástrica en el Hospital ‘Nueva Frontera’, en Tapachula, de ese caso hemos hecho seguimiento y la paciente va muy bien”, afirmó el doctor.

El IMSS en Chiapas reconoce el esfuerzo del personal por recuperar servicios de salud frente a la pandemia y se compromete a mejorar la atención que se presta a las y los derechohabientes de la entidad.