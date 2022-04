Recortan 50% de recursos a maestros

Agencia / Diario de Chiapas

Elvira es maestra de Español e Historia en una secundaria de la Ciudad de México. Para ella, los primeros días del regreso a clases 2021 fueron “caóticos”, debido a las diversas formas que adoptaron para comunicarse con sus alumnos, entre ellos Classroom, que muchos docentes y alumnos desconocen.

Ella, como otros miles de compañeros, han tenido que adaptarse a la educación a distancia, ocasionada por la epidemia de Covid-19, lo que ha incluido que tengan que prepararse, tomar talleres o aprender nuevas cosas. Aun así, el gobierno federal prevé una reducción de 50% para el Programa de Desarrollo Profesional Docente, para el próximo año, en comparación con lo que recibió en 2020 (163.1 millones de pesos).

Con la reducción al programa, quedarían 87 millones de pesos para el desarrollo profesional de los maestros. Aunque si se toma en cuenta los 409 mdp que se le habían destinado en 2019, la reducción total sería de 78% en dos años.

Para el director de Mexicanos Primero, David Calderón, el recorte es contradictorio a lo que expone la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto, presentado el pasado 8 de septiembre en la Cámara de Diputados.

“Hoy más que nunca las y los maestros necesitan formación para desarrollar las habilidades que les permitan afrontar la educación a distancia y el presupuesto asignado les niega esa oportunidad”, comenta.

“La preparación no termina, pues me gusta actualizarme en todo lo que pueda; apoyarme en mi desempeño docente y no estar supeditada a lo que brinde la Federación (SEP). Participo en congresos, foros, tomo cursos. Independiente a lo que la SEP nos brinda”, cuenta.