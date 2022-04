Retienen a empleados en Oxchuc

Janet Hernández / José Sántiz / San C ristóbal

Funcionarios municipales y policías del Ayuntamiento de Oxchuc, fueron retenidos por habitantes de la comunidad El Corralito, quienes también mantienen un bloqueo total en la carretera Ocosingo-San Cristóbal en el kilómetro 194, a la altura de la comunidad Buena Vista, debido al incumplimiento del pago del Copladem.

De acuerdo con información oficial, fue alrededor de las 15:30 horas de este miércoles cuando empleados municipales, pagadores del Programa Bienestar, policías estatales y Guardia Nacional regresaban de las comunidades Mesbilja y Espuilja, luego de realizar el pago de las becas “Benito Juárez”, estos fueron interceptados por un grupo de 50 personas que les cerraron el paso y retuvieron a los seis funcionarios del Ayuntamiento, dejando libres a quienes los acompañaban.

Entre los retenidos se encuentran: el quinto regidor, Jesús López Jiménez; el director de la Policía Municipal, Sebastián Sántiz López, con dos elementos más, así como Tomás López Méndez, secretario particular del alcalde municipal de Oxchuc y otra persona más.

Los manifestantes indicaron que la retención de los funcionarios se debe a que el presidente municipal de Oxchuc, Alfredo Sántiz Gómez, pospuso la fecha del pago del Copladem, el cual sería entregado el jueves 8 de marzo, a pesar de haber sido plasmado en una minuta de acuerdos con autoridades estatales.

Expresaron que el edil reagendó la entrega de este apoyo para el día 3 de abril, con el argumento de que no hay dinero para realizar el pago. Ante esta situación indicaron que hasta que no reciban el pago no liberarán a los retenidos.

Cabe destacar que, ante la falta de atención de las autoridades, por la noche los inconformes quemaron dos unidades. Hasta el cierre de la información el bloqueo continúa, así también los retenidos aún no han sido liberados.