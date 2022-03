Retornan hoy a clases

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

El día de hoy muchos niños regresarán a clases, esto tras el anuncio de las autoridades de la Secretaría de Educación, en donde han señalado que los infantes pueden presentarse con ciertas medidas de sanidad.

Uno de los casos es del pequeño Mateo, quien su madre le ha comentado que podrá ir a clase después de mucho tiempo; en su inocencia, el pequeño de cuatro años piensa que ya acabó la pandemia, no sabe que el letal virus todavía ronda por las calles de Tuxtla Gutiérrez.

“Ya no hay más coronavirus, por eso es que vamos a ir mañana (hoy) a clases, tiene mucho que no voy, no veo a mis amigos y pues ya quiero ir otra vez”, dijo sonriente el pequeño Mateo.

En diálogo con su madre (quien se reservó el derecho a su nombre), dijo que, en todo este tiempo, desde que entró a trabajar (en diciembre) a la fecha, tuvo que pagar a una señora para que cuidara al pequeño Mateo todo el día.

“Le pagaba a la señora dos mil 500 pesos, es un dinero que la verdad no tenía contemplado, esa es una de las razones por las que mi hijo regresará a clases presenciales, porque allá en la estancia les dan de comer con cierta dieta y los cuidan bien”.

Señaló que el gasto que va a realizar por los artículos de sanidad será mucho menor que el costo de pagar a una persona para el cuidado del pequeño; “pues serán unos 200 a 300 pesos a lo mucho que tendré que invertir a la quincena y no los dos mil 500 que estaba pagando”.

Otro de los casos es de Sofía, una adolescente de 16 años que va al Cobach en la ciudad y a quien sus padres no han dado el permiso para que regrese a clases presenciales.

“Yo la verdad no entiendo por qué nos quieren regresar si ya faltan tres semanas para que se cierre el semestre, no tiene ningún caso, por qué pedir a los padres de familia que, si autorizan o no la presencia de nosotros en las aulas ya que va a terminar el semestre”, señaló la jovencita.

Los padres de Sofía estuvieron de acuerdo en no enviarla, “no le veo el caso que por gusto del presidente Andrés Manuel y por seguirle el juego en Chiapas, quieren que regresen a clases, además ellos (las escuelas), nos están pidiendo que firmemos una responsiva, es decir, no se van a hacer responsables si nuestros hijos se enferman, entonces, para qué los quieren en las aulas si no se van a hacer responsables de ellos”, dijo indignada, doña Lorena, madre de Sofía.

La situación del regreso a clases, es diferente, dependiendo de las necesidades de cada una de las personas, sin embargo, lo que hay que recalcar es la falta de compromiso por parte de las autoridades que han pedido a los padres de familia la firma de una responsiva en caso de que sus hijos se contagiaran de COVID-19 en la calle o la escuela, la institución educativa no se hará responsable.