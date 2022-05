Un peso no destina edil a ciclovía de Tuxtla

Ainer González / Diario de Chiapas

Cúmulos de tierra, arena, grava, hojarasca, estancamiento de agua, coladeras abiertas, falta de señaléticas, vías rotas, bolardos deteriorados e invasión de vehículos, son los obstáculos y riesgos que corren ciclistas urbanos y profesionales que hacen uso de la ciclovía de Tuxtla Gutiérrez.

Por falta de voluntad, el Ayuntamiento capitalino que dirige Carlos Orsoe Morales Vázquez, ha dejado que los carriles exclusivos para bicicletas de la ciudad se deterioren por falta de mantenimiento.

A pesar de que el alcalde de Tuxtla Gutiérrez ha presumido y promocionado el uso de la bicicleta en sus redes sociales, Pedro Antonia Moya Roldán, integrante fundador del colectivo ciclista “Bicimolízate”, expone que el presidente junto con el secretario de Movilidad y Transporte han hecho caso omiso a diversas solicitudes de grupos ciclistas para rehabilitar los 6.4 kilómetros que comprende la ciclovía de oriente a poniente y de poniente a oriente, respectivamente.

A dos años de la actual administración, el ciclista urbano señala como urgente que el municipio intervenga a través de un proyecto para rescatar este espacio, ya que es necesario y fundamental para la movilidad de miles de personas que se desplazan por medio de la bicicleta.

EN DOS AÑOS, NI UNA PINTADA

Pero a más de 700 días del actual gobierno municipal, lamenta que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no tenga todavía interés de componer y expandir los carriles para bicis, cuando esta se encuentra en mal estado.

“La ciclovía está en muy mal estado. Le hace falta pintura, hay bolardos rotos, los coches se siguen metiendo, no hay seguridad, tránsito municipal ni sus luces”, refiere.

En este sentido, Moya Roldán pide a la autoridad municipal el mantenimiento de este espacio, no como reproche, sino como un derecho ciudadano para garantizar la seguridad de quienes la utilicen.

Como representante del colectivo Bicimovilízate reitera que “si nos gustaría una ciclovía diga y segura. La ciclovía la verdad necesita mantenimiento”, pero que además de ello, la ampliación a la zona oriente mejoraría la movilidad de los ciclistas.

“Habría que darle seguimiento, hacerla segura y ver que llegué de lado oriente, que llegué hasta plaza ámbar si se pudiera, para darnos seguridad”, menciona.

En tiempos de Covid-19, puntualiza que el uso de la bicicleta como medio de transporte no solo mejora la calidad de vida de quienes la utilizan, sino, que además favorece a no tener contacto con demás individuos en espacios cerrados como el transporte público, evitando posibles contagios por coronavirus.

“Nos ayuda en la salud, estamos libres de contacto; te mueves más rápido, libre tráfico”, dice.

NO NOS TIENEN SATISFECHOS

En la misma sintonía, Diana Rangel, ciclista profesional en Chiapas, indica que la ciclovía de la capital no da seguridad a los deportistas que la usan para entrenar, ya que su mala estructura y el deterioro por quienes la invaden la han convertido en un carril peligroso.

“La ciclovía no está estructurada de una manera idónea, por qué, porque no más pusieron unos bolardos y con eso mantente contento… los que están enfrente de la Unach son puro plástico, los pasa encima el coche”, reprocha.

Aunado a la poca educación vial que tienen los automovilistas, recalca que ésta fue mal diseñada, por lo que las propuestas para su remodelación siguen manteniéndose, pero que ante la poca empatía y el abandono del municipio está día a día se va destruyendo más.

“La ciclovía no está bien hecha, se han propuestas otras cosas, pero al final por ahí he sabido que las personas llevan al tanto eso pues mejor prefieren hacerlo más barato para tener más ganancia; satisfecho no nos tienen a los ciclistas con la ciclovía”, plantea.

Pese a las propuesta e iniciativas ciudadanas, el Ayuntamiento de la capital concluirá otro año sin haber rehabilitado y creado carriles alternos para la movilidad de usuarios de bicicleta; que en tiempos de pandemia, la implementación de más espacios favorecería a la salud de las y los tuxtlecos.

