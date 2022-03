Urge cambiar a la capital, una ciudad con carencias

Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

En la antesala de la selección interna a candidatos para puestos de elección popular en cada uno de los órganos partidistas, muchos alzan la mano para representar un proyecto que lleve consigo beneficios a la población.

Uno de ellos es Marcelo Toledo Cruz, quien se ha inscrito para contender como precandidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez; siendo respetuoso siempre de los tiempos que marca su partido y los organismos electorales, señaló que su intención es representar a Morena en la elección a la administración tuxtleca.

“Estamos en la espera de los resultados de la convocatoria, el estatuto está muy claro; cuando las candidaturas no logran definirse en el proceso de unidad, se debe someter a una convocatoria, y a más tardar en una semana se estén definiendo las posiciones, ya todo el mundo alineado en el espacio donde le corresponda competir”, mencionó.

Toledo Cruz, señaló que está inscrito en el proceso como precandidato para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, independientemente de eso, dijo, la propuesta es ayudar a consolidar el movimiento en Tuxtla Gutiérrez.

“En estos momentos estamos trabajando con los simpatizantes de nuestro partido, con los que compartan nuestra ideología, para esto se está haciendo un trabajo a nivel territorial, donde estamos buscando a los convencidos por la Cuarta Transformación, estamos buscando a los simpatizantes y nos hemos puesto como meta en este distrito 09 que es la mayor parte de Tuxtla, 160 mil convencidos, que es con lo que pensamos, podrían ayudarnos en la competencia del primer domingo de junio”.

El diputado con licencia señaló que gobernar Tuxtla Gutiérrez, que tiene en su haber tantos problemas sociales, es un reto muy grande como funcionario público, ya que, para muchos, la capital del estado ha sido lapidaria en sus aspiraciones políticas futuras.

“Es el deseo de servirle a la gente, en mi caso, yo no soy una persona que tenga mucho tiempo en la política, como lo tienen otros, en mí, lo que cabe es el deseo de servicio porque tenemos que aprovechar al presidente Andrés Manuel que está como presidente de la República, a Rutilio Escandón como gobernador; y lo justo es que se tenga en la capital del estado, a un gobierno que emane y sea autentico de Morena, para que la transformación también llegue a nuestros municipios”, apuntó.

CIUDAD CON CARENCIAS

El morenista indicó que Tuxtla es una ciudad con muchas carencias y una gran cantidad de problemas, “yo creo que si se trabaja cercano a la gente y escuchando las necesidades podemos cambiar este panorama adverso en la ciudad”.

Al cuestionarle sobre la actual administración municipal, Toledo Cruz dijo que la mejor evaluación de cómo está la ciudad actualmente, la tiene el ciudadano; “Carlos Morales emana de la coalición ‘Juntos haremos historia’, no es un candidato que haya emanado del partido, no fue así, él fue inscrito por el Partido Encuentro Social (PES)”.

Además, dijo que los estatutos básicos con los que se rige el partido son muy importantes, y en el caso de esta administración de Morales Vázquez no ha sido así porque el partido al que representa de inicio es el PES y no Morena.

“Yo creo que la ciudadanía tiene la mejor opinión sobre la evaluación de Carlos Morales, Tuxtla es una gama de problemas, principalmente en temas de inseguridad; en pláticas con ciudadanos, el común denominador que prevalece es la inseguridad, y no solo a orillas de la ciudad, sino en todos los lugares”, sostuvo.

Es de llamar la atención, dijo, que en estos momentos se estén llevando obras pequeñas en la ciudad, además que los trabajos de limpia estén constantes; “pareciera que en los dos últimos años eso se fue administrando para hacer lo que no se hizo precisamente en este año electoral y yo considero que esto no se debe hacer, ya que un ejercicio municipal es por tres años y creo que los tres años se debe trabajar todos los días y no solo estar esperando la contienda electoral para comenzar a trabajar”.

ENCUESTA MORENISTA

Marcelo Toledo dijo que ha sacado una encuesta a la ciudadanía tuxtleca, si este ejercicio le es favorable, saldrá a caminar para ir por la candidatura de Morena en la ciudad, de no ser favorable, caminará para impulsar al candidato que esté en turno.

Externó su desacuerdo con la reelección en general, señalando que tres años son suficientes para que el representante popular en turno pueda demostrar su valía y luego, darles la oportunidad a otros cuadros de demostrar qué pueden hacer por la administración, sea de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Además, dijo que él en lo particular está de acuerdo con las alianzas, ya que siempre se necesita del apoyo de los demás cuadros para poder trazar estrategias a beneficio de la ciudadanía; sin embargo, la militancia morenista ha dado su postura de no ir en alianza con el Verde Ecologista en los municipios, por lo que ahora queda que los cuadros del partido ayuden a que se incremente el número de ediles en la entidad que actualmente son de 22 alcaldes.

Finalmente, Marcelo Toledo señaló que, aunque no le favorezca la encuesta para ir por la candidatura por Tuxtla Gutiérrez, no regresará al Congreso del Estado, hasta después de las elecciones, ya que trabajará a favor de su partido en la estructura y promoción del voto.

“Queremos que los ciudadanos no pierdan la fe en sus representantes y que confíen en sus partidos políticos, ya que es muy necesaria la participación ciudadana de los jóvenes, las amas de casa, todos estamos obligados a participar, pero, sobre todo sigamos cuidándonos de la pandemia”, concluyó.