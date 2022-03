Votar por PRI, arma para regresar los programas sociales: Moreno

Marco Alvarado/ José Cancino / M d R/ Diario de Chiapas

Ustedes tienen un arma importante: su voto. El 6 de junio, hay que ir a votar por los candidatos de “Va por México” y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque, al hacerlo, estaremos votando por regresar los programas sociales que quitó Morena, afirmó Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.

En su segundo día de gira de trabajo por Chiapas, el dirigente nacional sostuvo un encuentro con la comunidad indígena de San Juan Cancuc, en el que acompañó a los candidatos a la presidencia municipal y al Congreso local y federal. En su traslado, hizo una parada en el municipio de Oxchuc, en donde integrantes de los pueblos originarios le entregaron una camisa bordada y mostraron su interés por apoyar a los abanderados priístas.

En el evento, el líder priísta dijo a los asistentes que son ejemplo de lucha, orgullosos de sus costumbres y cultura. Les reiteró el compromiso de los abanderados del PRI a diputados federales y locales, para regresar el Prospera, el Seguro Popular y los comedores escolares, además de gestionar más recursos para los municipios de Chiapas y para el sector campesino, a fin de que se tengan mejores oportunidades.

Después de escuchar los reclamos de los representantes de la comunidad indígena, quienes expusieron que durante los últimos tres años han padecido de pobreza y falta de trabajo, el presidente del CEN tricolor coincidió en que los de Morena son unos mentirosos, al decir que, si no ganan, se van a perder los programas sociales, cuando fueron ellos los que desaparecieron los apoyos a mujeres y al campo.

TRANSPORTISTAS SE ADHIEREN A WILLY OCHOA

Por la mañana, en conferencia de prensa, el líder nacional priísta sostuvo que los del partido Morena “son como un ave de paso que se irá mañana; este 6 de junio, en las elecciones “nos estamos jugando el presente y futuro democrático del país”, destacó.

Este lunes, Alejandro Moreno, a quien los priístas llaman “Alito”, celebró que las organizaciones transportistas respalden la candidatura de Willy Ochoa al gobierno de la capital, porque “el desastre del gobierno de Morena en Tuxtla es similar a lo que ocurre en el resto del país y la población ya se dio cuenta. Han visto que no saben gobernar, y ante la falta de resultados, no tienen más que dar una excusa todos los días”.

A 20 días de la elección que marcará el equilibrio de los poderes, con el reacomodo de fuerzas en el Congreso de la Unión y congresos estatales, el líder priísta pidió que la población dé su voto al “Frente por México” para detener el “desastre” de gobernación actual, llamó también a defender los contrapesos, las diferencias y evitar que el país se sumerja en la gobernación de un solo hombre.

En este sentido, pidió defender al Instituto Nacional Electoral (INE) como un garante de la vida democrática de México, organismo que hizo posible los gobiernos de transición y la llegada del actual gobierno que, sin embargo, quiere eliminarlo y junto con él los mecanismos democráticos y los equilibrios políticos.

Dijo también que el 6 de junio se trata de algo más que ganar la elección, porque el “Frente por México” debe poner en marcha mecanismos para que la gobernación dé resultados y atienda las demandas que la población ha expresado en los últimos tres años.

Moreno Cárdenas pidió a los electores que razonen las condiciones actuales del país, la cantidad de promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador y su probada incapacidad para cumplirlas.

“No hay gasolinas más baratas, no hay gas más barato, no hay menos asesinatos, no hay más poder adquisitivo y tampoco quiere que haya contrapesos”, señaló.

VAMOS A REGRESAR LOS PROGRAMAS SOCIALES

Por la tarde, tras recorrer algunos municipios de la frontera sur se reunió con militancia y simpatizantes de Tapachula y Cacahoatán.

Moreno Cárdenas expuso que los tapachultecos deben de tener claro que necesitan un gobierno firme, con certeza, certidumbre y que genere más y mejores oportunidades para la gente.

“Veo con mucha tristeza que en Tapachula han hecho pésimos gobiernos quienes llegaron ahora, quienes llegaron a base de mentiras y pretender engañar a la gente; hoy lo decimos con todas sus letras, Morena es una vergüenza para Tapachula y para México”, aseveró.

Agregó que los que quieren gobernar Tapachula a través de la 4T, ya han tenido la oportunidad y sencillamente no cumplieron y le fallaron al pueblo.

Apuntó que Tapachula necesita seguridad, empleo, atención a la salud y los programas que Morena quitó.

Acentuó que Tapachula ocupa, tristemente, el primer lugar a nivel nacional en inseguridad, debido a que no hay oportunidades para los jóvenes ni respaldo para las mujeres.

CÉSAR AMÍN GONZÁLEZ, CON CAPACIDAD PARA GOBERNAR TAPACHULA

Al referirse a César Amín González, candidato de la alianza “Va por Tapachula”, dijo que ganará la Presidencia Municipal de esa ciudad, ya que es un tapachulteco preparado, que cuenta con experiencia, capacidad, visión y mucho carácter, para encabezar un gobierno firme, que dé certeza y certidumbre, y que genere más y mejores oportunidades para la gente.

En un encuentro con militantes y simpatizantes priístas y de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Va por Chiapas” para respaldar al abanderado a la Presidencia Municipal y a los candidatos a diputados federales y locales, el dirigente nacional del tricolor dijo ver con mucha tristeza que en Tapachula han hecho pésimos gobiernos, quienes llegaron a base de mentiras y de pretender engañar a la ciudadanía.

En presencia de los dirigentes estatales del PRI, Rubén Zuarth; del PAN, Carlos Palomeque, y del PRD, José Antonio Vázquez, destacó que los tapachultecos necesitan resultados en seguridad, ya que la ciudad se encuentra en el primer lugar de inseguridad, así como empleo, atención a la salud, y que regresen los programas que Morena les quitó.

“REGRESAREMOS EL BRILLO A TAPACHULA”

Por su parte, César Amín González, afirmó que “estamos trabajando para regresarle el brillo a Tapachula. El gobierno que llegó se llevó todos los programas: Empleo Temporal, desayunos escolares, y muchos proyectos más”, y se comprometió a poner seguridad y orden en la ciudad, porque si hay seguridad y orden, hay salud y educación, y a Tapachula le irá mejor. Por eso, expresó, con el apoyo de los ciudadanos, “voy a ganar”.

Más tarde, en Cacahoatán, el líder nacional priísta llamó a los militantes y simpatizantes de los partidos de la alianza “Va por Chiapas” a hacer posible que Selene Adriana Canel López no sólo sea la próxima alcaldesa, sino que sea la mejor Presidenta Municipal de esa ciudad.