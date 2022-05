Acuerdan no permitir desestabilización social en Chalchihuitán

Pepe Rey / San Cristóbal

Las autoridades municipales y legítimas de Chalchihuitán llegaron a un acuerdo de paz y estabilidad social, por lo que aseguraron no permitirán que seguidores del ex síndico, Hermelindo Núñez cause ningún tipo de problemas, cerrando de esta forma filas para trabajar por el bienestar de la población.

La reunión se realizó con la presencia de Elena Cruz presidenta municipal sustituta; Sara Núñez, presidenta legítima y los agentes, donde coincidieron que no permitirán que familiares y seguidores del ex síndico, quien se encuentra preso en el penal número 5, de San Cristóbal, sigan confrontando a la población y entorpeciendo el trabajo del Ayuntamiento.

Otro de los acuerdos es dar cumplimiento cabal a la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, así como a las normas y políticas, para la distribución de los recursos del programa federal para el ejercicio presupuestal 2020 (FISM), deberán ser ejecutadas conforme se marca.

Informaron que los recursos del Programa FISM 2020, serán distribuidos de acuerdo al número de habitantes de cada comunidad y con esto ejecutar en obras públicas de infraestructura, según la demanda social de cada comunidad con el propósito de fortalecer el desarrollo de las localidades.

Por último, agradecieron a las autoridades del gobierno del estado y demás dependencias gubernamentales por el apoyo a este municipio tsotsil, que los compromete seguir las instrucciones de los gobiernos federal y estatal, de no permitirá la repartición del recurso en efectivo, “debido a que las comunidades tienen varias demandas”.