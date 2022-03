Arte urbano en Cintalapa

Óscar de la Rosa / Cintalapa

Cuando el talento y la imaginación se fusionan, la mente es capaz de crear cosas realmente dignas de admirarse, como lo que dos intrépidos amantes del arte urbano crearon este fin de semana en el municipio de Cintalapa.

Peyo y Senk son dos cintalapanecos que les gusta plasmar sus ideas en bardas, y en ese sentido, el propietario de una casa-habitación ubicada sobre la 9ª Sur esquina con 2ª Oriente (barrio de Guadalupe) les autorizó que hiciera uso de su pared y así sucedió.

Por varias horas, los artistas urbanos ya con la idea en la mente y acompañados de muchos botes de aerosol, se dispusieron a “trabajar” hasta dejarla como la habían pensado.

Fuera de cuadro, los creadores de esta pintura dedicada a la naturaleza, dijeron que no es sólo pintar por pintar, si no de que debe de haber un mensaje en cada mural y eso es lo que ellos dejaron en esto, “nosotros no andamos pintando las paredes a lo puro tonto como algunos lo hacen, nosotros vamos más allá de sólo rayar paredes” dijeron.