César Amín ganará en Tapachula

M de R / Tapachula

Acompañado por las dirigencias municipales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va por Tapachula”, César Amín González Orantes inició en los primeros minutos de este martes su campaña por la alcaldía de ese municipio de Chiapas, y confió en que, con el apoyo de los militantes y simpatizantes de las tres fuerzas políticas, que van como una sola, logrará recuperar la Presidencia Municipal.

“¿Cuento con ustedes?”, preguntó a los integrantes de los partidos de la coalición, y ante la respuesta positiva al unísono, les dijo: “ustedes cuentan conmigo”, para hacer un mejor municipio, con más y mejores oportunidades para los jóvenes y las mujeres.

“Tenemos confianza en que vamos a ganar en Tapachula”, expuso el abogado, integrante del Consejo Político del Comité Directivo Estatal (CDE) de PRI en Chiapas.

El abanderado recordó que quienes gobiernan el país, y en Tapachula, “prometieron que iban a bajar la luz, el gas, la gasolina, pero no han cumplido nada. Nos decían que estábamos peor, cuando estábamos mejor. Vamos a recuperar el municipio porque soy un huacalero de corazón”.

González Orantes señaló que, en su caso, a Tapachula le debe mucho, por lo que pidió que le den un voto de confianza. “Vamos a sacar adelante a la ciudad, con mayor seguridad, porque si no hay seguridad, no hay educación, no hay empleo, no hay salud, no hay nada”, explicó.

Agradeció el apoyo que le han expresado los militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD, que conforman la alianza “Va por Chiapas” y “Va por Tapachula”, y les exhortó a promover su proyecto casa por casa.