Crean grandes monopolios

Mariana Gutiérrez / Simojovel

Personal médico adscrito al Hospital Básico Comunitario de Simojovel ha creado un gran monopolio con los servicios médicos, y es que, desde el hospital canalizan u obligan a los pacientes a recurrir a servicios particulares designados.

La denuncia que llegó a nuestra redacción, y que por el momento es de identidad reservada, expuso que, al acudir a consulta en el hospital, le ordenaron realizarle un ultrasonido, dicha orden va estrictamente canalizada a un especialista en particular, de no ser así, no tiene validez.

“Me dieron la orden para el ultrasonido, tiene que ser ahí en donde va la orden, si no te lo haces ahí no es válido” así me dijeron, explicó la quejosa.

Cabe precisar que, no es la primera vez que alguien se queja de esta situación, pues los médicos han formado un gran monopolio en el interior del hospital, debido a que la mayoría de los doctores que trabajan en el hospital cuentan con consultorios, farmacias y laboratorios de análisis clínicos particulares.

Con estas denuncias se espera la intervención del Secretario Estatal de Salud y del Gobierno Estatal para erradicar la corrupción en los servicios médicos, y no está por demás recalcar que muchos galenos no llegan a sus centros de trabajo por atender sus negocios particulares, al igual que los médicos especialistas no llegan y envían a pasantes y todo bajo la anuencia del director del hospital.