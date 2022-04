Durante visita, logra INM ocultar anomalías

M de R / Tapachula

La llegada de la comisión de diputados federales a la frontera sur de México, quienes supuestamente vinieron a empaparse del tema migratorio, sirvió para demostrar “el arte del engaño y la magia” de Yadira de Los Santos Robledo al frente de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas.

Resulta que la aún funcionaria de la Secretaría de Gobernación, solo les dio ‘atole con el dedo’ a los legisladores, quienes se fueron muy indignados por las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, pero no se dieron cuenta del verdadero problema y los actos de corrupción que ahí se cometen.

Yadira de los Santos se preparó para esa visita y a toda la gente que detenían por ingresar a territorio mexicano de manera ilegal no eran trasladadas a la estación migratoria de Tapachula (como debería ser), sino que las estuvieron mandando a otros estados como Veracruz y Tabasco, para que todo se notara tranquilo en la estación Siglo XXI.

A decir de un centroamericano que fue detenido el día 10 de febrero de 2020, fue enviado a la estación de Acayucan, Veracruz, privándolo de su libertad por una semana, por lo que interpuso una demanda ante las autoridades competentes y una queja ante la CNDH, ya que debido a su nacionalidad el procedimiento marca que su detención no debe pasar de 24 horas para su inmediata deportación vía terrestre.

“Ya metí mi queja al consulado de Guatemala y a los Derechos Humanos, porque me llevaron hasta un lugar que se llama Acayucan toda una semana y mis familiares no sabían nada, además el procedimiento de migración es que me debieron llevar a la estación de Tapachula y al día siguiente dejarme en la frontera de México y Guatemala”, expresó el centroamericano quien ya es asesorado por un abogado.

Otra de las denuncias que sí escucharon los legisladores federales, es el acoso que sufren los agentes y personal del INM, a quienes a toda costa los quiere hacer renunciar para seguir incrustando amigos y familiares en la nómina de la Secretaría de Gobernación, por lo que esperan que sus denuncias no sean encarpetadas y que les den seguimiento para poner orden dentro de esta institución en Chiapas.