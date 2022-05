Fiscalía realiza operativo contra abigeato

Marcos Ramos / Cintalapa

Con el objeto de mantener en cero el robo de ganado en esta región Valle, la Fiscalía de Combate al Abigeato, implementó este sábado un puesto de control a la altura del tramo carretero que va de esta cabecera municipal hacia la colonia Francisco I. Madero y viceversa.

Las instrucciones por parte del fiscal han sido muy claras para todos los encargados de las regiones del estado, estar del lado de los ganaderos, verificar muy bien toda la documentación de los traslados de todo tipo de vehículo, sea camionetas, remolques, camiones o tráileres, a fin de evitar que ganado robado lo hagan pasar como legal.

Este día, durante el tempo que la fiscalía estuvo revisando vehículos en el punto, señalado, confirmaron que los ganaderos de este valle, transitan con todos los papeles en regla, ya que eso les evita muchos problemas con la autoridad competente.

El comandante de este valle, exhorta a las personas que se dedican a este rubro que antes de mover animales tomen en cuenta varios aspectos, no realizar traslados fuera del horario permitido, no arriesgarse en llevar en sus unidades algún semoviente sin papeles, ya que el desconocimiento de las leyes no los exime de la responsabilidad que podrían tener al incurrir en algún delito también les pide a los comisariados ejidales, agentes municipales o a las personas que firman facturas, que antes de hacerla, verifiquen que todo esté en orden para no verse envueltos en problemas.

Se sabe que este tipo de acciones de prevención se continuarán realizando en días, horarios y puntos diversos a fin de seguir manteniendo el cero el robo de ganado en esta región.