Impulsan producción de cacao en Soconusco

Jorge A. Pérez Pólito/ Tapachula

En medio de la pandemia provocada por el Covid-19, en la región Soconusco se trabaja un importante proyecto social, ambiental y económico: se trata del Cultivo del Cacao como Agronegocio, impulsado por el grupo Agroindustrias Unidas de Cacao (AMCO) que forma parte de Ecom Agroindustrial Corp, empresa de procesamiento con presencia en más de 40 países.

El presidente del Consejo Agroalimentario de Chiapas (CACH), Rafael Nava Ricaño resaltó que es una buena oportunidad para que pequeños o grandes productores que tienen sus terrenos ociosos o que quieran sembrar este grano, lo puedan hacer con todo el apoyo de esta empresa que otorga desde la planta, asesoría técnica, compra de la cosecha y el fomento del desarrollo del cacao en la región.

Subrayó que dicha empresa mexicana, que tiene una alianza estratégica con la multinacional chocolatera Hershey (No. 4 a nivel mundial), podría comprar la mayor parte de la producción a un precio justo de mercado a quienes participen en este importante proyecto, para no caer en “el gravísimo error de primero sembrar y cosechar, y luego ver quién me compra”.

Cabe comentar que desde el 2013 AMCO estableció en la zona media alta de Tapachula una parcela denominada “Colección de Cacaos”, en donde se tiene ya en producción 14 variedades altamente productivas, desde locales, criollas y tolerantes a diversas enfermedades. Actualmente cuenta con un vivero en el municipio de Tuzantán, con tecnología de punta con capacidad de 500 mil plantas al año; estas plantas injertadas, son altamente precoces, productivas y de alta calidad. Se han integrado a este proyecto, 320 productores que tienen parcelas demostrativas en 11 municipios del Soconusco.