Informan del caso Martín

M de R / Tonalá

Manuel Narcia Coutiño, alcalde de esta ciudad, en rueda de prensa ante diferentes medios de comunicación dio a conocer que el caso del fallecimiento de “Martín” una persona que sufría discapacidad (sordo mudo), se investiga a fondo ante la Fiscalía de Distrito Región Istmo Costa, y serán ellos los que determinen la responsabilidad y den a conocer la verdad sobre este tema que presuntamente involucra a policías municipales.

El alcalde al reunirse con la prensa sostuvo que todos los días las corporaciones policiacas realizan operativos para verificar establecimientos esenciales y no esenciales por la pandemia del Covid-19, en la que participan diferentes corporaciones policiales, en esta acción el pasado 29 de julio los policías Alejandra Guzmán Solís y José Fredy Moscoso Gutiérrez señalaron que al ver a una persona que portaba el uniforme policial de la municipal, descendieron de la unidad y pretendían hablar con Martín, pero no les fue posible, ya que él no entendía por su discapacidad, además de Martín otra persona se encontraba en el lugar, quien le hizo señas sobre el uniforme que debía entregarlo, y así lo hizo, entregó la playera y la boina, sin agresión de ningún tipo, vecinos del lugar se percataron del hecho y han señalado que no existió uso de la fuerza.

Sin embargo, el munícipe refirió que debido a “rumores” de gente mal intencionada se regó como pólvora que el joven Martín había sido golpeado, y que debido a ello, tres días después había fallecido; “estoy seguro que las investigaciones por parte de la Fiscalía serán contundentes para esclarecer este caso, toda vez que debe haber un resultado de la autopsia y del acta de defunción; sólo así se podrá demostrar la verdad”.