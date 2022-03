Inoperante, Dirección de Turismo en SCLC

Félix Camas / San Cristóbal

La Dirección de Turismo Municipal de esta ciudad prácticamente es un área inoperante, ya que sus titulares no han dado a conocer ningún proyecto ni plan de rescate económico para el sector turístico y todo queda en manos de la iniciativa privada, lo cual será insuficiente, señaló Miguel Ángel Corzo Macal, empresario de la Integradora de Servicios Turísticos.

“Desconozco si la autoridad de turismo ha hecho algo, para saber cuál es el plan, pero todo lo que no se da a conocer es porque no existe, si hubiera un plan ya lo hubieran presentado, en los últimos años las justificaciones es que no hay dinero y la pandemia, los funcionarios solo llegan a cobrar sus sueldos y no tienen ningún proyecto, es una realidad”, apuntó.

Asimismo, aseguró que el sector hotelero se debe involucrar más para crear eventos que atraigan a los visitantes y puedan quedarse por lo menos una noche más y los impuestos que perciban por estancia sean destinados a las arcas de la tesorería local, logrando con esto una promoción turística más amplia.

“Para todas las empresas de eventos han sido dos años críticos, duros, que se han cerrado en casi un 100 por ciento de eventos, es un problema que nos debe preocupar, hay que trabajar de manera conjunta no solo la iniciativa privada, que se involucre el gobierno, las empresas no tienen dinero para hacer promoción”, sostuvo.

Dijo que hay destinos nacionales donde están tocando puertas con los generadores de eventos para asegurar trabajo los próximos siete años, es decir, “si no tenemos una estrategia turística vamos a perder, el 2022 lo tenemos perdido, no hay un plan rector, no hay acción, creo no tenemos un rumbo si el gobierno no va participar, los privados van a tener que hacer algo, en mi caso estoy vendiendo en otros estados, haciendo alianzas, ya que no tenemos nada local”.

“Se tiene que crear una oficina local que pueda integrar los destinos turísticos y también los gubernamentales, para tener un plan rector, a esas oficinas se les conoce como de mercadotecnia de destino, burós de convenciones, deben tener un financiamiento público y privado, así como patrocinios para tener capital y se gaste en promoción de manera eficaz, con rendición de cuentas, que no se contrate cualquier representación de la Ciudad de México o de otro estado”, concluyó.