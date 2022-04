La Perla brillará de nuevo: Rosy Urbina

M de R / Diario de Chiapas

Con la presencia del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en sesión solemne de Cabildo, rindió protesta el Ayuntamiento Municipal de Tapachula para el periodo 2021-2024, presidido por la maestra Rosa Irene Urbina Castañeda, quien reiteró su compromiso con el desarrollo, bienestar y felicidad de los tapachultecos.

Hizo un llamado a la unidad y a la vez convocó a los ciudadanos a sumarse a todas las acciones que se emprendan para seguir consolidando la Cuarta Transformación que en México impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador y en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quienes han demostrado con hechos su interés para que la justicia social llegue a todas los rincones de Tapachula.

El jefe del Ejecutivo del estado, tomó la protesta a Urbina Castañeda, quien de esa forma se convierte en la primera mujer que ocupa el cargo de Presidenta Municipal Constitucional de Tapachula, en un hecho histórico y democrático, emanado de la decisión de los ciudadanos en las urnas el pasado 6 de junio.

A su vez, la alcaldesa hizo lo propio con el síndico municipal Santiago Azael Ancheita Calderón; los regidores propietarios Gladiola Soto Soto, Carlos Enrique Ventura Mirón, Lorena López Solís, Alexis Gabriel Martínez Carbajal, Adriana Cristina López Vázquez y Erik Hintze Moreno, así como las regidoras plurinominales Aida del Rosario Flores Vázquez, Martha Carballo Andrade y Lucía Guadalupe Díaz Robles.

Escandón Cadenas afirmó que el gobierno del estado va a trabajar junto con el Ayuntamiento de Tapachula como lo ha venido haciendo para consolidar el gran proceso histórico de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional.

Hizo un llamado a trabajar de manera eficiente, con mucha honestidad, voluntad y que los recursos sean bien invertidos, haciendo a un lado la tentación, porque “los recursos son del pueblo y tenemos un mandato ético y moral. Vamos a rescatar la confianza de los ciudadanos”.

Mientras que en su mensaje la alcaldesa Urbina Castañeda dejó establecido que “la contienda electoral quedó atrás y como es nuestra convicción, gobernaremos para todos. Caminaremos juntos, por el pueblo y para el pueblo, sensibles y humanistas, para lograr que las familias tapachultecas prosperen, logren el bienestar y sean felices”.

Asimismo delineó los ejes para los próximos tres años de la administración basados en el bienestar e inclusión social, desarrollo económico, ciudad de calidad y medio ambiente, y sociedad segura, para lo cual de inmediato se iniciará la consulta para la integración del Plan Municipal de Desarrollo.

Agradeció a su familia, particularmente a su esposo Tomás Rubiera Espadas y a sus hijos, quienes la acompañaron en el acto protocolario, por todo el respaldo que le han dado para cumplir con las responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Tapachula y hacer realidad el sueño de muchas mujeres

“Ser la primera Presidenta Municipal Constitucional de Tapachula me compromete y me enorgullece, al abrir esa gran puerta de oportunidades para dar paso a más mujeres. No vamos a permitir que se cierre nunca más”, sostuvo y empeñó su palabra para seguir trabajando con honestidad y eficiencia para dar buenos resultados.

“Seremos un gobierno austero y transparente, que mira hacia adelante, para empujar los cambios pertinentes, urgentes y necesarios que nos permitan entregar en tres años, un Tapachula mejor”, puntualizó.

“El caminar como presidenta municipal sustituta amplió mi visión de las diversas necesidades de la ciudadanía y me compromete a dar mejores resultados para consolidar el prestigio de la ciudad más importante de la frontera sur, recobrando la grandeza y el orgullo huacalero: la Perla brillará de nuevo”.

Urbina Castañeda, delineó cada uno de los programas a ejecutar en materia de salud, seguridad, desarrollo urbano, ecología y medio ambiente, atención a las mujeres y a los jóvenes, economía, turismo, servicios públicos y seguridad.