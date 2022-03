Marchan otra vez por localización de Dylan

Janet Hernández Cruz /Diario de Chiapas

Más de 100 personas, entre amigos y familiares de Juanita, marcharon la tarde de este martes desde el parque central de San Cristóbal de Las Casas, hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Indígena, para exigir la localización del pequeño Dylan Esaú, quien lleva 42 días de haber sido secuestrado.

“Exijo al fiscal general y a la Fiscalía Indígena, actuar ya para localizar a mi hijo Dylan de dos años y 8 meses de edad, ya todos saben que él desapareció el 30 de junio de este año, reconozco que la Fiscalía me ha apoyado mucho para la búsqueda de mi hijo pero hasta ahora no se sabe dónde está”, expresó.

Expresó que se cumplieron 43 días desde que su hijo fue robado en el Mercado Popular del Sur (Merposur) y las autoridades competentes no han logrado dar con el paradero de su hijo ni de la mujer que se lo llevó.

Destacó que hasta ahora únicamente se ha asegurado a la menor que lo sustrajo en la central de abastos, pero de la persona mayor que fue captada por las cámaras de seguridad, aún se desconoce su ubicación.

“Tengo miedo que le haya pasado algo a mi hijo o que su vida corra peligro, por eso les pido que me sigan apoyando para encontrar a mi hijo, yo seguiré adelante hasta que lo vuelva a tener en mis brazos, gracias a todos por no dejarme sola, a las autoridades les pido que sigan agilizando las investigaciones para que me regresen a mi bebé”, acotó.