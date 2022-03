Más de mil retornarán

Janet Hernández Cruz / San Cristóbal

El representante de desplazados forzados internos de Chalchihuitán, Marcos Pérez Gómez, dijo que, en enero de 2022, alrededor de 326 familias con un total de mil 082 personas desplazadas de ese municipio podrían retornar a sus hogares.

Indicó que debido al ataque armado de los paramilitares de Chenalhó fueron desplazados, actualmente algunos rentan casas en otros municipios y los demás viven con familiares.

“Nuestros hermanos fueron corridos de sus casas y de sus parcelas, hasta ahora ninguna autoridad ha tenido la capacidad de resolver este grave problema de los más de mil desplazados, entre ancianos, hombres, mujeres y niños, están sufriendo por el frío, algunos se han enfermado y no hay atención médica”, denunció.

Aseguró que los paramilitares de Chenalhó atacan a balazos a los pobladores de Chalchihuitán cuando tratan de llegar a sus parcelas para cosechar sus milpas y en el corte de café, “pero ya basta de tanta humillación a nuestros compañeros indígenas, por eso regresarán a sus casas”.

Finalmente, Pérez Gómez agregó que el Ayuntamiento actual no está capacitado para solucionar los problemas de los más de mil desplazados, “no hay apoyo, estamos en el olvido, no hay comida, por eso las 326 familias han decidido retornar en enero de 2022, ya no aguantan estar prestando casas, tienen que comer”.