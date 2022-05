Miles de pesos invierten empresas para reapertura

Pepe Rey/ San Cristóbal

Un promedio de 14 mil pesos fue lo que invirtió un negocio del giro bar, cantina y restaurante para reabrir su negocio, ya que tuvieron que comprar todo lo necesario para los filtros en entradas y baños, así como los equipos de protección para todo el personal, lo cual ha hecho, aunado a la crisis, que 50 negocios quebraran en la ciudad, informó el presidente de la Asociación de Bares Turísticos (Abatur), Jorge Antonio Hernández González.

“En el filtro de las entradas contamos con gel antibacterial, el medidor de la temperatura, el tapete desinfectante y el líquido que lleva, todo lo necesario para limpiar el local, además de las caretas, cubre boca y guantes de los trabajadores, hay otro filtro en el baño, es alto el costo porque es material que tenemos que estar cambiando”, detalló ejemplificando un establecimiento miembro de Abatur.

En entrevista, señaló que entre Abatur y otras organizaciones de restaurantes y bares, que se unieron en lo que va de la pandemia, son 50 negocios en total los que quebraron totalmente y no van a abrir, “estuvimos cerrados más de 100 días, pero estamos de vuelta con todas las medidas necesarias, ya que recibimos cursos de las secretarías de Economía y Salud y compramos todo el material requerido para la protección de empleados y clientes”.

“Estamos aprendiendo a vivir con esto, estamos preocupados porque la economía general está difícil, pero somos optimistas, no estamos abriendo por capricho, sino por necesidad, los números van a seguir siendo rojos, pero nuestro objetivo es generar empleo, lo cual nos va ayudar a disminuir la delincuencia”, apuntó.

Ejemplificó que en Abatur eran unas 2 mil personas que estaban sin empleo y aún existe la incertidumbre por la carencia económica, “tenemos nuestros propios filtros, toman la temperatura, se constata el uso del cubre boca, en la mesa se guarda la sana distancia”, y en cuanto a los filtros que tienen las autoridades en los Andadores, dijo que no están funcionando.

“Los filtros no están funcionando, solo estorban a la gente, los ponen en horarios que no son los adecuados, las colas en los bancos empiezan mucho más temprano, ahí sí deberían estar los filtros, además la gente no respeta, no se paran, solo están cerrando las calles del centro, cuando deben trabajar de manera coordinada con los empresarios”.

Finalmente, comentó que van a respetar los horarios que les han impuesto, que es de 12 del día a 6 de la tarde, “no podemos vender bebidas sin comida, no vamos a promover la ingesta de alcohol, se trata de una sana convivencia y vamos a operar al 25 por ciento del aforo permitido para cada establecimiento”.