Muchedumbre afuera de bancos, pese a virus

Juan Antonio González / Tonalá

Aunque el gobierno federal emitió a los negocios la recomendación de la “Sana distancia” ante el Covid-19, en Tonalá las sucursales bancarias como Citibanamex y Bancomer, algunos negocios, clínicas, hospitales, no han acatado la orden, pues en estos espacios hay mucha aglomeración de gente.

Cuentahabientes de las dos sucursales permanecen parados haciendo filas para realizar sus movimientos bancarios, ahí bajo los fuertes rayos del sol cientos de personas hacen fila hasta llegar a los cajeros, “es un pésimo servicio que hacen los bancos en Tonalá, pero tenemos que permanecer aquí para cobrar nuestras pensiones o hacer otros movimientos”, señalan.

Muchos ancianos hacen fila para cobrar sus pensiones ante el fuerte sol que cae a plomo sobre la ciudad y es que los ejecutivos de cuentas dejan entrar al interior del banco de cinco en cinco personas, pero afuera está la muchedumbre.

El mismo subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, aseguró que las medidas de sana distancia y restringir la movilidad social permitirá entrar a la tercera fase del coronavirus, con una curva menor de contagios que requerían hospitalización: “No sé si esperan al contagio para que acaten las instrucciones por recomendaciones federales”, añade uno de los clientes.

El mismo subsecretario continuó diciendo: “Si el país se disciplina, no sale a la calle y sigue los lineamientos de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia -que insta por ejemplo a suspender las actividades públicas y privadas no esenciales- la curva epidémica, permitirá atender a las personas enfermas”; sin embargo, estas disposiciones aquí en Tonalá no se están cumpliendo.