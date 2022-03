“No les compraremos más marranos”

M de R / Cintalapa

La unión de tablajeros dedicados a la venta de carne de puerco en este municipio, dijeron que hasta que las empresas agropecuaria SAM y CONMARCA no fijen un precio en cada kilo de carne que les venden, ellos no les volverán a comprar nada, esto porque cada lunes y jueves que reciben producto, sin previo aviso, alteran sus precios.

Miguel Gómez Espinoza, en su carácter de presidente de la citada unión, dijo que, del mes de diciembre a la fecha, han sido muchas veces que las dos empresas referidas se han dedicado a subir y subir sus costos.

“Lo que nosotros buscamos es frenar la alza desmedida por kilo de carne que nos venden, ellos argumentan que el alimento está muy caro y por la escasez de cerdo en esta región del estado se ven obligados a no respetar el precio” dijo el entrevistado.

Por lo anterior, los carniceros acordaron que a partir de este lunes ya no comprarán más marrano a esas empresas hasta hablar con ellos y fijar un precio que no se mueva a cada rato, porque la última vez que adquirieron, lo pagaron a 46.50 el kilo, y por cada animal el monto era de casi de 5 mil pesos, pero ya acordamos no comprar más hasta ver cómo vamos a seguir trabajando”, dijo Espinoza.

“Hasta esta semana dimos el kilo de carne a 120 pesos, al igual que la costilla Y el chorizo, y a 240 el kilo de chicharrón, pero ya no le podemos subir más porque la ciudadanía ya no lo va a querer, por eso la urgencia de que a nosotros ya no nos den más caro el producto” subrayó el presidente de la unión.

Por su parte, la tesorera Irene Orozco dijo que para este viernes por la tarde citaron a los representantes de las empresas en mención para hablar con ellos pero fueron ignorados, los empresarios no creen que los tablajeros de este valle están unidos y tal es así que ya no harán ni un pedido más hasta que se aclare bien en qué precio van a vender ellos como proveedores sus productos.