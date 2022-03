Primera celebración navideña en SCLC

Félix Camas / San Cristóbal de Las Casas

La primera celebración navideña en esta ciudad se dio oficialmente en 1545, año en el que llegaron los dominicos a esta ciudad fundada el 31 de marzo de 1528. La misa fue en el templo de San Cristóbal Mártir, lo que hoy es Catedral y la cena fue en la casa que se encuentra frente a lo que hoy es la iglesia de Santo Domingo, relató el historiador Miguel Ángel Muñoz Luna.

“La ciudad se funda el 31 de marzo de 1528, sin embargo, para diciembre Diego de Mazariegos ya no estaba en la ciudad y son los dos sacerdotes que vinieron con él quienes hacen la primera misa decembrina en la ciudad, en la ermita de la virgen de la Anunciación, lo que hoy es Catedral y no hubo más porque la comida era muy escasa y no había tantas mujeres, había más levantamiento de casas que festejos”, narró.

Muñoz Luna dijo que la primera cena que se tiene documentada, según Manuel Bartolomé Trens en su libro Bosquejos Históricos de San Cristóbal, se celebra en 1545 que, con gallinas de patio, gallipavos, hortalizas, frutas, mazapanes, dulces, curtidos.

“Tuvo lugar en el ex convento de Santo Domingo, sin embargo en ese año fue la llegada de los dominicos, por lo que se aclara que no fue ahí, porque no estaba construido y de acuerdo a los documentos históricos se da testimonio de que el primer convento o el primer lugar de albergue de los dominicos es la casa que está situada enfrente del templo de Santo Domingo, para que los frailes tuvieran un espacio, ahí celebra Fray Bartolomé la primera cena en compañía de dos frailes importantes y la misa fue en el templo que ya era de San Cristóbal Mártir, que ya se llamaba así desde 1537 y es lo que hoy es Navidad”.

Asimismo, asegura que la navidad mexicana ha ido cambiando con una mezcla de tradiciones y ejemplificó las posadas que se remonta a una confusión religiosa entre los siglos XVI y XVII por parte de los indios convertidos y los mestizos jesuitas.

“Porque en el periodo del antiguo panteón mexica se hacían celebraciones con los nacimientos de Huitzilopotzi, se hacían del 12 al 16 de diciembre y a veces hasta el 24 se celebraba el nacimiento de Huitzilopotzi que era parte del equinoccio de invierno y son los jesuitas los que solicitan al Papa hacer un nacimiento de Jesús en esas mismas fechas y ahí surgen las posadas”, finalizó.