Realiza IEPC conferencia

M de R / Diario de Chiapas

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo la Conferencia Magistral: “Elecciones en Chiapas. El desafío de su desarrollo con integridad electoral”, disertada por Holly Ann Garnett, Directora del Proyecto de Integridad Electoral de la Universidad de Queens, Canadá; y Miguel Ángel Lara Otaola, Especialista Internacional en Integridad Electoral. Participaron en esta charla virtual, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, las consejeras electorales María Magdalena Vila Domínguez como moderadora, y Sofía Martínez De Castro León, quien presentó las conclusiones del evento.

En su ponencia, Holly Ann Garnett comentó que lograr la integridad electoral es sin duda uno de los mayores retos a enfrentar en cualquier elección de cualquier país, sobre todo en esta era digital, debido principalmente a la falta de confianza del electorado y de los medios de comunicación. “Las campañas no son solamente sobre los partidos y las personas candidatas, también se trata de educar a la población sobre sus opciones. Si el acceso a los medios de comunicación o al financiamiento no es parejo, entonces no hay integridad electoral”.

Dijo que, en algunas elecciones, el acceso y la inclusión en un proceso de votación no es sencillo y existen problemas para que las y los votantes puedan acudir a las casillas; por eso es importante que se busquen formas para que las personas marginadas puedan llegar a las casillas, pues aseguró, no basta con colocar los centros de votación, sobre todo para quienes no tienen mucha educación electoral.

Durante su intervención, Miguel Ángel Lara Otaola, explicó que una elección es un proceso político en el que hay mucho poder de por medio, y a nadie le gusta perder el poder; por ello, para intentar alcanzar la integridad electoral siempre hay que tomar en cuenta tres factores: el rol de los partidos políticos, de los medios y de la percepción; “la credibilidad es fundamental para un proceso electoral”.