Reconocen a jóvenes atletas

El “amigo del pueblo”, Carlos Manuel Calvo Martínez, felicitó a los jóvenes jiquipiltecos que obtuvieron medallas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, luego de que participaron en el Campeonato Selectivo Nacional para la Gimnasiada y que les dio el pase para el Mundial que se efectuará próximamente en Jinjiang China, Serbia y los Centroamericanos en Cuba y Panamá.

El Presidente Municipal reconoció la disciplina y el esfuerzo de estos atletas taekwondoínes jiquipiltecos que lograron poner en alto al municipio y que hoy representan el orgullo y la motivación de más jóvenes.

Carlos Calvo dijo que las artes marciales indudablemente representan uno de los deportes que requieren mucha dedicación, lo cual hoy con estos jóvenes queda demostrado que con la práctica constante se logran resultados positivos.

Los atletas agradecieron al Alcalde por todo el respaldo que recibieron y que les permitió participar en esta justa deportiva celebrada en Cancún del 1 al 3 de julio de este año, donde afortunadamente lograron obtener medallas y quedar seleccionados.

Los jóvenes seleccionados fueron: Zarate Maite Aguilar Castillo, quien ganó medalla de Oro en la categoría sub 20 y que obtuvo su pase para los eventos de Jinjiang China, Serbia, Cuba, y Panamá; Jorge Alberto Aguilar Castillo con la categoría Sub 15 y quien obtuvo medalla de Bronce; Ana Paola Aguilar Castillo de la categoría Sub 15, quien obtuvo medalla de Bronce y Renata Aguilar Castillo de la categoría Sub 12, ganadora de medalla de Bronce.

En la visita al Ayuntamiento, expresó el agradecimiento al Gobierno Municipal el entrenador de Taekwondo Cinta Negra 4º Dan, César Iván León Fonseca, quien es el maestro de la Escuela de Artes Marciales “Fuerza Olímpica” de Jiquipilas, ya que destacó que el apoyo institucional fue fundamental en el selectivo nacional.