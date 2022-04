Retienen a funcionario en “Coita”

Bruno Hernández/ Ocozocoautla

Habitantes de la colonia El Arenal, hartos de no ser escuchados, amarraron al director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), Héctor Rodríguez, a fin de que las autoridades les den resolución sobre el proyecto de agua potable que dejaron inconcluso en dicho poblado.

Afirmaron que la semana pasada una maquinaria comenzó a realizar zanjas en el callejón de El Arenal, en donde los trabajadores les informaron a los colonos que se trataba de un proyecto de agua potable, pero lo curioso es que la distribución no se les daría a los habitantes de dicha colonia.

Se les explicó que el proyecto era para llevar agua potable al barrio de Cruz Blanca, pero no habría la intención de poner el servicio en la colonia El Arenal, a pesar de que ahí pasaría la tubería, situación que no les pareció justa a los habitantes.

Dijeron que primero el trabajador de la maquinaria no tenía experiencia y estaba afectando el camino de por sí encontrado en malas condiciones, y que incluso rompió algunas tuberías de los ciudadanos.

En segundo lugar, explicaron que al dialogar con los trabajadores de SAPAM, éstos dijeron que por órdenes del presidente municipal se suspendería la obra y todo porque los ciudadanos reclamaron que también le pusieran el servicio de agua potable, que han solicitado desde años atrás. Posteriormente, los pobladores acudieron a la alcaldíal en donde no les hicieron caso, y les reafirmaron que no habría acuerdos, y que la obra no se reiniciaría, pero tampoco se compondría el camino destruido por la maquinaria por la obra.

Por ello, este lunes los pobladores sostuvieron una reunión con el director de SAPAM, quien de la misma manera les dijo sobre la suspensión de la obra, por lo cual los ciudadanos procedieron a su retención, exigiendo a las autoridades que se logre un acuerdo para que se pueda lograr su liberación.

Hasta antes del cierre de esta edición, se seguía esperando la presencia del secretario municipal o del alcalde, para poder llegar a un acuerdo, para que pudieran liberar al funcionario. Sin embargo, se supo que el edil Alfonso Estrada Pérez llamó al grupo y sólo se limitó a decir que no se preocuparan, que no iba a resolver sus problemas y que por él “manténganlo amarrado toda la noche”, dicen que les expresó.