Sin avances, caso de niño perdido en SCLC

Pepe Rey / San Cristóbal

Sin un abogado particular, Juanita Pérez Pérez tiene la esperanza de encontrar a su pequeño hijo de 2 años 8 meses, Dylan Esaú, que desapareció desde hace una semana, sin que se hayan encontrado más pruebas que las de una cámara de seguridad de un negocio en las inmediaciones del Mercado Popular del Sur (Merposur).

“Solamente estamos revisando las cámaras de seguridad para saber qué camino tomó, me falta algunas cámaras del eje uno y de otros negocios para ver si aparece la niña, pero se requiere de una orden, eso estamos checando y nos atrasa en la búsqueda, no tengo abogado particular, solamente en la Fiscalía confío, ya que no tengo dinero para pagar uno”, comentó.

Juanita Pérez desde el pasado martes 30 de junio no sabe nada de su menor hijo de dos años ocho meses, Dylan Esaú, visto por última vez por locatarios de Merposur, alrededor de las 4 de la tarde, justo cuando jugaba con un atomizador de agua que usaba para mojar las frutas y verduras que su mamá vende desde hace años.

La madre argumenta que han tapizado calles, parques, colectivos, y ha sido apoyada por personas en redes sociales para compartir el rostro del menor, así como de una niña que presuntamente según se aparecía en cámaras de seguridad, lo lleva jalando de las manos, pero a una semana, no ha aparecido.

Cinco pasillos son los que regularmente Dylan Esaú recorría desde que aprendió a caminar, ya que en otro local comercial del mismo Merposur, vende su abuela materna con quien ha crecido estos primeros años, y por ir en la búsqueda de unas frutas de arado, ya no volvió.

La población de San Cristóbal ha manifestado en las redes sociales su consternación, y ha compartido las publicaciones, y a pesar de eso no ha sido localizado, destacando la poca acción de las autoridades competentes por la poca reacción para dar con el menor.

“Trabajo en el mercado, vendo frutas y verduras, las cámaras de seguridad de San Cristóbal no sirven, y nos estamos apoyando de las cámaras de locales comerciales, pero se requiere de una orden”, refirió la madre.