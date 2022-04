Suspenden recolección de flor de Niluyarilu

Karla Gómez / Diario de Chiapas

El corte de la flor de Niluyarilu para ofrendar al Niño Florero será suspendido este 2020, dadas las cifras de contagios y fallecimientos que se ha tenido en esta entidad federativa a causa de la pandemia.

Pese al cambio de color del semáforo pandémico, siendo Chiapas el tercer estado en pasar al color verde, Tomás Nigenda Sánchez, patrón de los floreros Niluyarilo, informó que esta actividad tradicional no se realizará, ya que se acata a los señalamientos que hace el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo ante la propagación del virus del Covid-19, esto se da a conocer a través de la transmisión en vivo de la fan page de Mayovy Mayo Verdi.

Ante esta situación, el Ayuntamiento indicó que, la suspensión de esta actividad es con la finalidad de garantizar el derecho a las familias y de todo el municipio para contener el contagio del coronavirus debido a los rebrotes que hay en otros estados de la República Mexicana.

“El Ayuntamiento ha decidido la suspensión de actividades masivas y públicas. Suspender la recolección de la flor de Niluyarilu en las montañas y bosques con el fin de resguardar la integridad de los participantes de dicha tradición. En caso de desacato se procederá como corresponde”, se escucha en el video.

A decir del patrón de los floreros, se le escucha comunicando a diversos floreros que “todos los que vamos por la flor es por la fe al niño, ahora quiero que todos entendamos que no vamos a ir, porque el niñito no quiere que vayamos. Me duele mucho en el alma decirles esto, pero ni modos, por eso quiero que entendamos esto, y que Dios nos dé vida para el próximo año. Se los digo desde muy dentro de mi corazón. Tengamos fe en Dios, que nos siga dando vida si este año no se pudo que sea el próximo. Pidamos mucho al niñito y a Dios que nos tenga buenos y que seamos mejores personas siempre”.

En una entrevista publicada el año pasado, Tomás Nigenda contó que, desde antes de la Conquista, los chiapanecas caminaban por siete días a la montaña. Ahí llegaban a fortalecerse cerca de un volcán, a vivir una experiencia de retiro. Después del sometimiento, se han encargado de ir a traer la flor de Niluyarilu para el nacimiento del Niño Jesús. Este acto tradicional ha ido en aumento, pues hace 17 años participaban alrededor de 180 y a la fecha se cuenta con 510 personas.