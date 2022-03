Todo nuestro apoyo a SCLC: Camacho

M de R/ San Cristóbal

El ayuntamiento arrastra una deuda histórica con las comunidades; en nuestra administración, comenzaremos a pagarla, dijo este lunes en una entrevista radiofónica Juan Salvador Camacho Velasco, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía.

Informó que este domingo, al llevar el mensaje de la auténtica transformación a la comunidad Los Llanos, parte de su comitiva y él fueron retenidos por habitantes y algunas autoridades de ese lugar. El aspirante fue conducido en contra de su voluntad a una celda comunitaria, mientras que algunos miembros de su equipo de trabajo fueron dirigidos a una escuela en donde fueron encerrados.

Reclamaban que el actual gobierno municipal no llevó a cabo obras para el desarrollo de la comunidad, “que se había olvidado de esta comunidad; pero también hicieron mención a todos los presidentes municipales que han pasado por esta importante responsabilidad, en el sentido que esta comunidad ha sido abandonada históricamente”, afirmó.

Dio a conocer que, después de nueve horas de privación de la libertad, al filo de la medianoche todas las personas retenidas fueron liberadas, gracias a las gestiones efectuadas por Luis Fernando Cruz Cantoral, coordinador de su campaña. A cambio, Camacho Velasco se comprometió a trabajar en conjunto con los colonos para llevar servicios básicos, como pavimentación y salud.

“Me dijeron que nos habían puesto a prueba y que habíamos afrontado con carácter esta situación, y que se sumaban al proyecto de Morena y que van a apoyar el proyecto de Juan Salvador Camacho Velasco”, declaró.

Asimismo, el abanderado de la auténtica transformación ofreció disculpas por el desempeño del ayuntamiento vigente, pues también considera que no estuvo a la altura de las circunstancias, con omisiones en materia de infraestructura urbana, ambiental y de seguridad. No representa, aseguró, la Cuarta Transformación de México “sino la simulación”

Hechos de ese tipo son resultado del abandono de colonias, comunidades, barrios y ejidos que caracteriza a esta administración municipal, “pero también porque en la clase política hemos fallado en atender las necesidades históricas de las comunidades de San Cristóbal”, admitió.

Anunció que seguirán con recorridos en las comunidades para conocer de primera mano sus necesidades. Las comunidades, barrios y ejidos tendrán prioridad en el desarrollo de obras, porque son las más necesitadas.

“Tenemos que ser en verdad un gobierno incluyente que priorice el desarrollo humano de las comunidades, y Los Llanos no será la excepción”, aclaró, al tiempo de desmentir que su retención fuera consecuencia de obras incumplidas mientras ocupó una diputación local.

Camacho Velasco prometió que trabajaran para poner a San Cristóbal en la ruta del progreso por medio del proyecto de la auténtica transformación. Sólo con desarrollo, precisó, podrá mitigarse la frustración y molestia de las comunidades por el abandono histórico del que fueron víctimas por autoridades de todos los colores, acentuándose en los últimos años.

“Tenemos que ser un gobierno incluyente, tenemos que ver a todos los ciudadanos por igual, por eso me llaman la atención los discursos de algunos candidatos que siguen hablando de los auténticos coletos, pues esa ya no es una realidad de nuestros tiempos. San Cristóbal está conformada por personas que lo habitan, como los que no nacimos aquí, personas que vienen de muchas comunidades y municipios aledaños”, aclaró.