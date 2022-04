Adiós al vaquero rocanrolero

Agencias

Día triste para la música en México, pues se reporta que Charlie Monttana, conocido como el Novio de México y uno de los más grandes representantes del rock urbano en el país, murió a los 58 años de edad debido a un infarto.

Carlos Cesar Sánchez Hernández, nombre real del ‘Vaquero rocanrolero’ deja un gran legado de música en nuestro país, pues a pesar de que jamás destacó por su ‘nivel musical’ ni por lo afinada de su voz, sí se ganó un lugar en la historia gracias a que representó a un sector muy grande de la población debido a sus letras, y manera de proyectarse. Pero sobre todo, a lo leal que siempre fue con su música y su mensaje.

Un vívido representante de Neza –hasta tiene una canción en su honor–, que llevaba la música y su rock de un lado a otro. Nos dio temas entrañables como “El vaquero rocanrolero”, “Tu mamá no me quiere”, “De que el amor apesta”, “Pinche vatito“, y un largo etc, pues entre recopilaciones y discos de estudio, tiene en su hangar más de 20 producciones.

Recordemos que tuvo grandes colaboraciones dentro el mismo rock urbano, destacando las que tuvo con Alex Lora de El Tri, y hasta con Haragán y Compañía. Llegó a pisar grandes escenarios, inclusive llegó a cerrar el Vive Latino en alguna ocasión, siendo un hito entre sus fanáticos.

Ya recordarán muchos sus conciertos improvisados en el Chopo y cómo siempre se mantuvo muy fiel a sus ideales.